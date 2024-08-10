В Брянской области ввели режим контртеррористической операции

Национальный антитеррористический комитет РФ объявил о введении режима контртеррористической операции в Брянской области.

Он объявлен «в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины», заявило ведомство.

Брянская область на юге граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, а на юго-востоке — с Курской областью, где с 6 августа ВСУ проводят наступательную операцию.

Режим КТО вводится на основании закона «О противодействии терроризму» и представляет собой особый правовой режим, необходимый для минимизации последствия потенциальных терактов. Во время режима КТО власти получают полномочия эвакуировать граждан и автомобили с определенной территории, отключать средства связи, контролировать телефонные переговоры, а сотрудники силовых ведомств могут без санкции суда беспрепятственно проникать в жилые или нежилые помещения и на территорию любых объектов, если этого требуют меры по борьбе с терроризмом.

Что означает режим КТО

В Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим «контртеррористической операции» Теперь силовики смогут законно читать вашу переписку и входить в любые помещения без решения суда

Что означает режим КТО

В Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим «контртеррористической операции» Теперь силовики смогут законно читать вашу переписку и входить в любые помещения без решения суда