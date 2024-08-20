Война Девятьсот девятый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Начинается 909-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой хронике «Медуза» продолжит следить за боевыми действиями в Украине и событиями, связанными с войной, в остальном мире.

Хроника прошедшего дня войны

Война Девятьсот восьмой день. Хроника «Медузы»

Хроника прошедшего дня войны