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Война Девятьсот девятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 августа читайте здесь.
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- Читатели «Медузы» рассказывают о том, что думают об операции ВСУ в Курской области.
- Фотография горящей украинской бронемашины возле границы Курской области.
Главное за ночь и утро
- Российские войска в ночь на 20 августа нанесли комбинированный воздушный удар по Киеву, применив ударные дроны и крылатые ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-К». Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что Силы ПВО уничтожили все дроны и ракеты на подступах к Киеву. Точное число и тип воздушных целей, сбитых ВСУ, он не назвал. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило что ночью силы ПВО сбили 28 воздушных целей: одну ракету «Искандер», две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных дронов.
- В Сумской области в ночь на 20 августа под ракетный удар ВС РФ попали объекты энергетики в Глуховской общине, сообщили в областной военной администрации. В результате атаки без электроснабжения осталось 72 населенных пункта, в которых находятся более 18,5 тысячи абонентов.
- В Тернопольской области под удар попал промышленный объект в районе Тернополя, возник пожар, сообщили представители властей в ходе брифинга для журналистов. Для тушения пожара привлекли в том числе два пожарных поезда, распространение огня локализовали. Пострадавших нет.
- Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило утром 20 августа, что за ночь российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над аннексированным Крымом. О последствиях на земле не сообщается.
- Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 20 августа, что российские войска взяли под свой контроль Межевое, Скучное и Журавку в Донецкой области, кроме того, продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк.
Что еще
- Российские «военкоры» заявили вечером 19 августа, что российские военные взяли под свой контроль поселок Нью-Йорк в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области. В то же время украинские военные заявили «Украинской правде», что ВСУ продолжают контролировать 20% территории поселка, а российские военные, преодолев часть Нью-Йорка, продолжили двигаться к следующему поселку — Нелиповке.
- На спутниковых снимках реки Сейм в Глушковском районе Курской области больше не видна понтонная переправа, устроенная российскими военными недалеко от разрушенного ВСУ моста, сообщает «Радио Свобода».
- Беларусь развернула авиацию и силы ПВО на границе с Украиной через день после того, как Александр Лукашенко объявил, что разместит почти треть военных вдоль границы, сообщает Associated Press.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений, российские войска атаковали на десяти направлениях, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. Больше всего атак ВС РФ, по данным украинских военных, произошло на покровском направлении — 63.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Читатели «Медузы» рассказывают о том, что думают об операции ВСУ в Курской области.