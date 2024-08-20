Российская армия нанесла воздушный удар по Киеву. ВСУ заявили, что сбили три ракеты и 25 беспилотников
Российские войска в ночь на 20 августа нанесли комбинированный воздушный удар по Киеву, применив ударные дроны и крылатые ракеты типа «Искандер-К».
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, это была уже пятая ракетная атака по украинской столице за текущий месяц. Силы противовоздушной обороны, по словам Попко, уничтожили все дроны и ракеты еще на подступах к Киеву. Точное число и тип воздушных целей, сбитых ВСУ, он не назвал. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет, добавил чиновник.
Командование Воздушных сил ВСУ в свою очередь сообщает, что ночью войска РФ выпустили по Украине две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской области, крылатую ракету «Искандер-К» из Брянской области, управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства Курской и оккупированной части Запорожской области, а также 26 беспилотников типа «Шахед» из Приморско-Ахтарска и Ейска в Краснодарском крае и Курска.
Силы ПВО сбили 28 воздушных целей: одну крылатую ракету «Искандер-К», две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных дронов в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.
В Сумской области под ракетный удар ВС РФ попали объекты энергетики в Глуховской общине, сообщили в областной военной администрации. В результате атаки без электроснабжения осталось 72 населенных пункта, в которых находятся более 18,5 тысячи абонентов.
В Тернопольской области под удар попал промышленный объект в районе Тернополя, возник пожар, сообщили представители властей в ходе брифинга для журналистов. Для тушения пожара привлекли в том числе два пожарных поезда, распространение огня локализовали. Пострадавших нет.
Минобороны РФ отчиталось утром 20 августа, что за ночь средства ПВО сбили два украинских беспилотника над аннексированным Крымом.