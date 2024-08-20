Министерство внутренних дел РФ выпустило памятку по информационной безопасности на территории Белгородской, Курской и Брянской областей, граничащих с Украиной.

В ней перечислены рекомендации по поведению в сети как для обычных граждан, так и для военных и сотрудников силовых структур, которые, как предполагается, должны помешать украинским военным собирать разведданные на территории России.

В частности, местных жителей просят отказаться от использования камер видеонаблюдения и сервисов онлайн-знакомств, которые активно используются «для легендированного сбора информации».

«Противник массово выявляет ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все — от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения. В этой связи, если нет острой необходимости, то камерами видеонаблюдения лучше не пользоваться», — цитирует «Интерфакс» авторов памятки.

Также в МВД попросили граждан не выкладывать в соцсетях записи с видеорегистраторов или проводить стримы во время поездок по автомагистралям, поскольку на них может попасть военная техника.

Военным, находящимся в приграничных областях, рекомендуют по возможности не использовать телефоны с большим количеством служебной и личной информации, не открывать ссылки от незнакомых людей, а также удалять из чатов сослуживцев, попавших в плен. «Необходимо контролировать и модерировать чаты, а также оперативно удалять из них аккаунты лиц, попавших в плен к противнику, а также аккаунты лиц, к чьим телефонам противник получил доступ», — заявили в полиции.

Силовиков и военных попросили отключить функцию «Люди рядом» в телеграме, убрать фотографии и изменить никнеймы, по которым могут вычислить их место службы. «Если в поисковой выдаче ваш номер выходит как записанный у третьих лиц в виде „Леша ФСБ“, „Паша Росгвардия“, „Миша 123 полк“, этот номер нужно сменить, он скомпрометирован», — пояснили в пресс-службе МВД.

Служащим приграничных территорий рекомендовали закрыть персональные данные и убрать все геометки в соцсетях, чтобы «противник не мог выявить фактическое местоположение военных и силовиков».

Вооруженные силы Украины 6 августа начали наступление в приграничных районах Курской области. После этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации — сперва регионального, а затем — федерального масштаба. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

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