Участницы мобильного отряда «Бучанские ведьмы» на учениях в Киевской области, 3 августа 2024 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

В Буче Киевской области, где весной 2022 года во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей, действует своя тероборона — Бучанское добровольческое формирование территориальной общины. Нынешней весной в него стали набирать мобильные огневые группы, полностью состоящие из женщин-добровольцев. Эти подразделения, называющие себя «Ведьмы» и «Валькирии», призваны защищать украинское небо от российских дронов и ракет.

В украинских СМИ вышли несколько материалов, посвященных «бучанским ведьмам» (1, 2, 3). «Медуза» пересказывает репортаж «Украинской правды» об участницах мобильных групп ПВО из Бучи.

Українська правда

У каждой женщины в группе своя определенная роль: водитель, пулеметчица, ее помощник, корректировщик огня, а также прикрывающая группу во время работы по воздушным целям.

«Ведьмы» и «Валькирии» используют станковые калибра 7,62 миллиметра, которые весят по 25 килограммов и производят по 600 выстрелов в минуту.

«Многие смеются, но хочу вам объяснить: они достаточно эффективны, — заявил журналистам начальник штаба Бучанского формирования территориальной общины, 51-летний полковник Андрей Верлатый. — У них хорошая кучность стрельбы. И главное, что они не перегреваются. Мы используем спаренные „Максимы“. Пулеметчица и помощница за секунды меняют боеприпасы, лента за лентой. Машинка фактически не выпадает из боя, точно уничтожает вражескую технику. Только в этом месяце два из трех „Шахедов“ сбиты именно из „Максимов“. Один — из ».

Также женщины помогают «отрабатывать» и более крупные воздушные цели. «Зацепили северокорейскую ракету — она брякнулась. Тогда работали несколько групп, и совместными усилиями эту ракету сбили крупнокалиберными пулеметами и „Максимами“», — рассказал полковник.

Участниц мобильных групп журналисты представляют по именам и их позывным. Некоторые женщины не готовы рассказывать о себе и показывать лица на камеру. Кто-то до сих пор не сообщил родственникам о своем участии в войне, у кого-то остаются родные на оккупированных территориях.

Елена «Малая»

Елена родом из Львова. В 2023 году она приехала к сестре в Киев и устроилась работать по специальности — врачом-терапевтом приемного отделения поликлиники в Буче.

В июне 2024-го она увидела в инстаграме приглашение в Бучанское формирование территориальной общины, возвращаясь с подругой Ангелиной на машине из Одессы после празднования своего 26-летия. В итоге обе девушки пошли служить в мобильную группу «Ведьмы».

По словам Елены, она давно хотела присоединиться к Силам обороны, но не имела возможности совмещать работу со службой из-за большого числа пациентов.

В ее семье немало военных. Прадед служил в , прабабка была там связной. Крестный начал водить «Малую» в тир с пяти лет. «Здесь, в тренировочном центре, мне дали пострелять из „ “. На поражение одиннадцати воздушных целей потратила 25 патронов. Большая меткость, малый расход боеприпасов, поэтому командир сказал: „Будешь пулеметчицей!“» — рассказывает она.

«Моя цель — безопасность и спокойный сон людей. Моя мечта — окончание войны и возвращение всех с фронта и из плена», — говорит Елена.

Валентина «Валькирия»

Валентина по профессии ветеринар. В феврале 2022 года она оказалась в оккупации в своем доме в Киевской области — стала свидетельницей бомбардировки аэропорта Гостомеля, обстрелов Ирпеня и Бучи. Через три недели ей удалось вырваться из окружения — уезжали ввосьмером на одном автомобиле.

Два месяца назад Валентина присоединилась к группе «Бучанские Валькирии». Во время тренировок она больше всего волновалась из-за физических нагрузок — думала, что не сможет преодолеть полосу препятствий, но в итоге прошла ее дважды.

«Мое место — здесь. Без нас эта война не закончится, — уверена „Валькирия“. —Хватит уже дома на кухне сидеть. Можно взять оружие, прийти защищать кусочек нашей земли, нашу общину. Мужчины уходят на фронт, а мы их заменяем. И мы видим, что можем».

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Ангелина «Форсаж»

Свой позывной Ангелина получила за быструю езду — когда она везла на полигон коллегу-оружейника, тот пошутил, что за время поездки похудел на несколько килограммов.

Ангелина родом из Луцка, в гражданской жизни — анестезиолог и реаниматолог в Буче. За время российской оккупации через ее операционную прошли немало раненых мирных жителей, в том числе детей. Когда появился «зеленый коридор», она выехала вместе со своими пациентами на свободные территории.

В добровольческом формировании территориальной общины она служит на пикапе, который называет «Метлой». Сначала ей все давалось тяжело, поскольку с военным делом раньше она никогда не была связана.

Ее партнер с началом полномасштабного российского вторжения ушел добровольцем в пехоту ВСУ. «Парень очень нервничает, но поддерживает. Пишет: „Осторожно там. Приедешь после тревоги, обязательно отпиши, отплюсуйся, что все ок“. Такого, чтобы он не хотел меня отпускать (на службу), не было. Он знает, что мы с ним делаем общее дело, — рассказывает Ангелина. — От каждого сбитого „Шахеда“ — радость и вдохновение. Потому что дрон не попадет в чей-то дом».

Юлия «Дзига» («Волчок»)

Юлия работала в салоне красоты в Киеве. На четвертый день полномасштабного российского вторжения она с ребенком уехала в Польшу. Но спустя три месяца вернулась. «Очень хотелось домой. Сейчас не могу себе объяснить, зачем вообще уезжала. Это было какое-то спонтанное решение. Наверное, на эмоциях. Хотелось сохранить ребенку психику, но там психике гораздо хуже, чем дома», — говорит она.

Оказавшись дома, Юлия надела серьги в форме самолета «Мрия», уничтоженного российской армией в Гостомеле, и пошла записываться в Бучанское добровольческое формирование. Сейчас она командир огневой мобильной группы «Валькирии», занимается корректировкой огня.

«У меня образ жизни такой: вертеться и везде успевать. Поэтому у меня и позывной „Волчок“. Когда шла сюда, родные и друзья не удивились, потому что они меня знают», — сказала она журналистам.

Юлия признается, что ей гораздо сложнее в гражданской жизни — среди людей, для которых войны нет. «Ребята идут на фронт, а мы здесь, защищаем небо, наших детей, гражданских, которые позади нас. Может ли быть больше мотивация?» — риторически спрашивает «Волчок».

***

В апреле 2024 года многие мужчины из Бучанского добровольческого формирования ушли на фронт. Сейчас в подразделении остается до 70 вакантных должностей.

Две «ведьмы» тоже подписали контракты с Вооруженными силами Украины. Одна стала командиром взвода огневой поддержки в штурмовом батальоне. Другая проходит офицерские курсы, готовится командовать тремя экипажами реактивных систем залпового огня.

«Я вижу, что приходящие к нам женщины порой более мотивированы, чем мужчины, — говорит Андрей Верлатый. — Многие из них до этого были мамочками, хранительницами. И тут пришли п***ры, разрушившие их жизнь. Высвободили такую ​​энергию, которую не нужно было даже трогать. Не дай бог россиянам прийти сюда снова! Будет для них беда. Потому что украинские женщины более ярые, чем мужчины».

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