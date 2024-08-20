Курские телеграм-каналы «Типичный Курск» и «Пепел Курск» 17 августа опубликовали видео, как люди в военной форме грабят магазин сотовой связи в поселке Глушково Курской области.

Запись сделана камерой видеонаблюдения днем 17 августа, как утверждается, в салоне «Мегафона». На видео двое мужчин пробираются в магазин через разбитое окно, громят витрины, пытаются выбить дверь в подсобку, а когда у них не получается, выносят товары из помещения.

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После того как видео распространилось по телеграм-каналам и СМИ, российский «военкор» Владимир Романов заявил, что военных с записи «уже нашли» и «им пиздец». Их имена он не назвал. «Долбоебы есть везде. И у нас», — добавил «военкор».

Советник губернатора Курской области, «военкор» Роман Алехин косвенно подтвердил, что на записи российские военные из Чечни. По его словам, они уже «отвечают» за мародерство. «Теперь обращусь ко всем мудакам, кто носит военную форму и позволяет себе мародерить мирных и тем более свое же население в приграничье, которое с первых дней готовило еду, одевало и обувало, мыло и стирало для военных: вы конченые мрази и единственная мера для вас — это смерть», — среди прочего написал Алехин.

Издание «Агентство» идентифицировало одного из мародеров с записи как «кадыровца». Журналисты нашли его фотографии в соцсетях. По их данным, этот человек подписывается как Юсуф Абдулвадудов, но найти его в утечках не удалось. На одном снимке он позирует с командиром 249-го отдельного специального моторизованного батальона «Юг» грозненского соединения Росгвардии Хусейном Межидовым. На другом он стоит в футболке с надписью «Полк им. Ахмата Кадырова», на третьем — на фоне УАЗа, который зарегистрирован на управление Росгвардии по Чечне.

14 августа власти Курской области на фоне наступления ВСУ в регионе объявили обязательную эвакуацию жителей поселка Глушково и Глушковского района. К 19 августа, согласно сообщениям Z-блогеров, ВСУ уничтожили третий и последний мост через реку Сейм в этом районе, из-за чего часть Глушковского района, граничащая с Украиной, оказалась отрезана от остальной территории Курской области.

Бойцы чеченских подразделений в числе других российских соединений должны были защищать границу в Курской области от прорыва ВСУ. Сразу после начала украинского наступления в регионе командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные ВСУ прошли мимо опорных пунктов чеченских подразделений. «Военкоры» и телеграм-каналы утверждали, что бойцы из Чечни не оказали сопротивления противнику.

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ВСУ идут на большой риск в Курской области: в бой брошены все резервные бригады, пусть и не в полном составе. Почему эта операция так важна для Украины? И как строят оборону ВС РФ? Карта боев на 17 августа

Наступление ВСУ в Курской области

ВСУ идут на большой риск в Курской области: в бой брошены все резервные бригады, пусть и не в полном составе. Почему эта операция так важна для Украины? И как строят оборону ВС РФ? Карта боев на 17 августа