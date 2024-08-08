В «Ахмате» заявили, что ВСУ прошли мимо чеченских бойцов на границе в Курской области. Телеграм-каналы утверждали, что «кадыровцы» не оказали сопротивления

Украинские военные, прорвавшиеся в Курскую область, прошли мимо опорных пунктов чеченского подразделения «Ахмат», которое должно было защищать границу. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в ролике с комментарием по ситуации в Курской области.

Алаудинов рассказал, что уже находится в Курской области вместе с одним из отрядов спецназа «Ахмат». При этом, по его словам, «ничего критического и трагического» в регионе не произошло, хотя ситуация на месте оказалась более «обширна», чем он думал.

По его словам, все бойцы подразделения «Ахмат», которые находились на границе Курской области до начала боев, до сих пор на позициях, а ВСУ обошли их стороной.

Противник, получается, разнес два , прошел. Вначале прошел уже без МАППов через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было. Потом техникой напрямую подскочил, подъехал. Танками раздолбал все эти МАППы, и прошел, получается, эти участки.

Алаудинов опубликовал видео вечером 7 августа. Сегодня на него обратили внимание журналисты «Агентства» на фоне сообщений о том, что защищавшие границу в Курской области чеченские подразделения не оказали сопротивления ВСУ.

Так, телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» 6 августа сообщал, что находившиеся в Кореневском районе Курской области бойцы подразделения «Ахмат» «рассредоточились (разбежались)» во время первых ударов, а военные ВСУ прошли вглубь района. По данным канала, в результате прорыва украинских войск через границу ранения получили минимум 15 бойцов «Ахмата».

«Военкор» Юрий Котенок в тот же день заявил, что украинское наступление в Курской области отражают пограничники и тероборона, но не бойцы «Ахмата», находившиеся в районе боев. «За весь день сводок боевых действий я не встретил упоминаний о », — написал он.

В Курской области с 6 августа идет наступление ВСУ. Бои в приграничных районах идут третий день. По информации провоенных пабликов, украинские военные зашли в приграничный город Суджа.

Судя по видеозаписям местных жителей, которые изучила «Медуза», утром 8 августа бойцы ВСУ находились вокруг города, но в сам центр пока не вошли. При этом российских военных на записях также не видно.

Минобороны РФ утверждает, что российские войска «пресекают попытки прорыва» ВСУ вглубь Курской области и «продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ» в Суджанском и Кореневском районах региона.

Что происходит в Курской области

Третий день наступления ВСУ в Курской области. Украинские военные закрепляются на позициях вокруг города Суджа. Главное

Что происходит в Курской области

Третий день наступления ВСУ в Курской области. Украинские военные закрепляются на позициях вокруг города Суджа. Главное