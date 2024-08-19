Z-блогеры утверждают, что ВСУ уничтожили третий (и последний) мост в Глушковском районе Курской области. Подтверждений этому пока нет

ВСУ разрушили третий мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, утверждают провоенные российские блогеры.

Об уничтожении моста, расположенного в районе села Карыж, утром 19 августа сообщил «военкор» Владимир Романов. Подробностей он не привел.

Провоенный блогер Юрий Подоляка написал, что «противник добил и последний стационарный мост через реку Сейм». По его словам, теперь российские войска обеспечиваются при помощи понтонной переправы, и этого «вполне хватает для ведения эффективных действий по сдерживанию атак ВСУ».

Вслед за Подолякой о разрушении моста написал и советник врио губернатора региона Роман Алехин, который также утверждает, что «серьезного перевеса это не даст», поскольку российские военные «быстро навели понтонные переправы».

Фото и видео уничтожения моста военные блогеры не публикуют. ВСУ пока не сообщали об ударе по мосту.

В Глушковском районе три моста через реку Сейм. Один из них, в районе села Глушково, был разрушен в результате удара 16 августа. Вначале о разрушении моста также сообщили провоенные блогеры (включая Романа Алехина) и анонимные телеграм-каналы. Позже ВСУ опубликовали видео удара по мосту.

18 августа командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о разрушении второго моста, расположенного в районе села Званное.

С разрушением мостов часть Глушковского района, граничащая с Украиной, оказывается отрезанной от основной области, отмечали Z-блогеры. Кроме того, мосты играли важную роль в логистике российских военных в этом районе.

карта боев в курской области

ВСУ идут на большой риск в Курской области: в бой брошены все резервные бригады, пусть и не в полном составе. Почему эта операция так важна для Украины? И как строят оборону ВС РФ? Карта боев на 17 августа

карта боев в курской области

ВСУ идут на большой риск в Курской области: в бой брошены все резервные бригады, пусть и не в полном составе. Почему эта операция так важна для Украины? И как строят оборону ВС РФ? Карта боев на 17 августа