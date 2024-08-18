Украинские военные заявили о разрушении второго моста через реку Сейм в Курской области

Украинские военные разрушили второй мост через реку Сейм в Курской области — в районе села Званное. Видео авиаудара по мосту опубликовал 18 августа в своем фейсбуке командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

«Курское направление. Минус еще один мост!» — написал Олещук, добавив, что «авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий».

16 августа власти Курской области сообщали о разрушении моста через реку Сейм в Глушковском районе. Baza и Mash тогда утверждали, что по мосту у села Глушково ударили ракетами из установки HIMARS. В свою очередь Олещук публиковал видео удара по мосту, не уточняя деталей, и писал, что «авиация Воздушных сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении».

Всего в Глушковском районе, судя по карте, три моста через Сейм — у села Глушково, у села Званное и у села Карыж.

Мосты через Сейм играют важную роль в обеспечении транспортной доступности нескольких десятков населенных пунктов в приграничной части Глушковского района.

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