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Война Девятьсот седьмой день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 августа читайте здесь.

Новые материалы, связанные с войной:

  • ВСУ продолжают операцию в Курской области, хотя их продвижение вглубь российской к концу второй недели замедлилось. «Медуза» публикует фото украинских военных в Сумской области после возвращения с заданий в Курской области.

Главные новости к утру

  • Российские войска запустили по территории Украины 16 ракет и беспилотников, 13 из них удалось сбить в Киевской, Сумской и Полтавской областях, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Оставшиеся ракеты и беспилотники, подчеркнули украинские военные, также не достигли своих целей. Данных о погибших и пострадавших нет.
  • Минобороны РФ объявило о шести сбитых украинских беспилотниках «самолетного типа» над Белгородской, Курской и Ростовской областями. В Ростовской области дроны дважды атаковали нефтебазу в Пролетарске. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что дроны удалось сбить, но в результате падения обломков загорелось дизельное топливо. Люди, по его словам, не пострадали.

Суджа

16 августа 2024 года
Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images
16 августа 2024 года
Yan Dobronosiv / AFP / Scanpix / LETA

Сумы

17 августа 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
17 августа 2024 года
Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Здравствуйте! Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и мире. Спасибо, что вы с нами.