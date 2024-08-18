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Война Девятьсот седьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 августа читайте здесь.
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- ВСУ продолжают операцию в Курской области, хотя их продвижение вглубь российской к концу второй недели замедлилось. «Медуза» публикует фото украинских военных в Сумской области после возвращения с заданий в Курской области.
Главные новости к утру
- Российские войска запустили по территории Украины 16 ракет и беспилотников, 13 из них удалось сбить в Киевской, Сумской и Полтавской областях, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Оставшиеся ракеты и беспилотники, подчеркнули украинские военные, также не достигли своих целей. Данных о погибших и пострадавших нет.
- Минобороны РФ объявило о шести сбитых украинских беспилотниках «самолетного типа» над Белгородской, Курской и Ростовской областями. В Ростовской области дроны дважды атаковали нефтебазу в Пролетарске. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что дроны удалось сбить, но в результате падения обломков загорелось дизельное топливо. Люди, по его словам, не пострадали.
Суджа
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