The Sunday Times: британские дроны сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ в Курской области

Украинские военные в ходе операции в Курской области России используют полученные от Великобритании дроны, пишет The Sunday Times. Эти беспилотники, название и технические характеристики которых издание не уточняет, «сыграли ключевую роль» в наступлении.

Ранее стало известно, что украинские военные в ходе операции в Курской области России использовали британские танки Challenger 2. Тогда отмечалось, что речь может идти о первом случае, когда британские танки, переданные Украине, использовали в боях на территории России.

Как отмечает The Sunday Times, новое британское правительство во главе с Киром Стармером решило более открыто признавать использование переданного Великобританией оружия, в том числе и на международно признанной территории России.

«Никакой застенчивости поводу того, что британское оружие применяется на территории России в рамках обороны Украины, не будет», — прокомментировал новый подход источник издания в аппарате правительства. «Мы должны гордиться тем, что предоставили то, что помогает Украине обороняться», — сказал он.

Единственное британское оружие, которое пока не может использоваться на территории России, отмечает издание, это ракеты Storm Shadow. Британское правительство выступает за снятие этого запрета, но, по версии The Sunday Times, пока не может сделать это из-за позиции союзников.

Британские чиновники и эксперты, пишет издание, считают, что их европейские союзники слишком обеспокоены тем, что могут спровоцировать эскалацию со стороны России, хотя их опасения напрасны.

«Русские всегда плюются огнем и серой», — сказал один из источников The Sunday Times, однако, по его словам, нет никаких свидетельств того, что РФ с начала войны делала какие-либо шаги для использования ядерного арсенала.

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Сводка «Медузы»

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