Украина в ходе наступления в Курской области использовала британские танки Challenger

Украинские военные в ходе наступления в Курской области России использовали британские танки Challenger 2, сообщили 15 августа BBC News и Sky News со ссылкой на источники.

Министерство обороны Великобритании заявило, что не комментирует, какое конкретно оружие, поставленное Лондоном, используют украинские военные. Представитель ведомства отметил, что политика не изменилась.

Как пишет Sky News, политика правительства предполагает, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России. Это включает танки Challenger 2, которые использовали во время украинского наступления, начавшегося 6 августа.

BBC News уточняет, что в британском Минобороны ранее говорили, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН «Украина имеет четкое право на самооборону <…>, что не исключает операций на территории России». Это подразумевает и использование боевых танков, которые, по словам источника BBC News, сейчас используются в украинском наступлении.

Когда и при каких обстоятельствах украинские войска использовали танки Challenger 2 в Курской области, неизвестно. Сколько танков задействовали ВСУ, неясно.

Вооруженные силы Украины не ответили на запрос журналистов.

Если информация британских СМИ подтвердится, это будет первый случай, когда британские танки, переданные Украине, использовали в боях на территории России.

Великобритания решила передать Украине танки Challenger 2 в январе 2023 года, о чем объявил тогдашний премьер-министр Риши Сунак. Поставки начались в марте 2023 года. Всего в тот момент Украина получила 14 танков Challenger 2. Ими стали управлять танкисты, прошедшие обучение в Великобритании. Судя по многочисленным видеозаписям, первый танк Challenger 2 подбили под Работино Запорожской области в сентябре 2023 года.

Танки Challenger 2 получила 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая участвует в наступлении в Курской области. Судя по видео, впервые опубликованном 14 августа, в одном из районов Курской области, предположительно, уничтожили один танк Challenger 2.

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