Зачем ВСУ начали операцию в Курской области? Насколько это рискованно? И как она будет развиваться? Вот что об этом говорят западные военные аналитики

Украинские военнослужащие на боевой бронированной машине в Сумской области недалеко от границы с Россией, 12 августа 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Внезапное, подготовленное в строжайшей секретности вторжение украинской армии в Курскую область России застало Минобороны РФ врасплох и, по выражению Джо Байдена, стало «настоящей дилеммой» для Владимира Путина. За неделю наступления, как утверждают власти Украины, под контролем ВСУ оказались 74 населенных пункта на территории около тысячи квадратных километров. Российские власти спешно эвакуируют жителей приграничных территорий и перебрасывают в регион военных с других участков фронта. В украинском МИДе заявляют, что Киев не преследует цели завоевания российских территорий, и наступательная операция в Курской области направлена только на защиту граждан страны — а именно предотвращение обстрелов жителей приграничной Сумской области. Вот что об украинском вторжении и его перспективах говорят военные аналитики на Западе.

В операции в Курской области, по оценкам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, задействованы около десяти тысяч военнослужащих из шести-восьми бригад ВСУ. По всей видимости, это спецназ, десантно-штурмовые, механизированные бригады и вспомогательные подразделения, переброшенные из Харьковской и Донецкой областей.

Украинская армия легко прорвала первые оборонительные линии, укомплектованные пограничниками и призывниками, и продвинулись вглубь российской территории по крайней мере по четырем или пяти направлениям. После четвертого дня операции темпы продвижения, вероятно, значительно замедлились, рассказал Кофман в интервью журналистке Юлии Иоффе.

Первоначальный ответ России был хаотичным, но потом Минобороны начало перебрасывать на подмогу силы как из России, так и с некоторых участков фронта. Украина задействовала значительные, но не очень большие силы, поэтому неясно, есть ли у ВСУ резервы, чтобы продолжать операцию и удерживать занятую территорию.

Стремительное наступление ВСУ в Курской области превзошло ожидания даже тех, кто его планировал, пишет издание The Economist. За семь дней украинская армия захватила почти столько же территории РФ, сколько российские военные оккупировали в Украине с начала 2024 года (1175 квадратных километров).

Своей кульминации вторжение, вероятно, достигнет в ближайшие несколько дней — когда войска устанут, а линии снабжения растянутся. В краткосрочной перспективе достижения ВСУ уже очевидны. Украина впервые за многие месяцы перехватила инициативу на фронте и взяла ситуацию под свой контроль, отмечает Конрад Музыка, глава польской компании Rochan Consulting, специализирующейся на анализе военных конфликтов.

Киев продемонстрировал, что линия фронта все еще подвижна и далека от заморозки, и этот факт потенциально может сыграть свою роль в будущих переговорах. Однако, предупреждает Музыка, украинская армия может понести большие потери, когда Россия соберет в регионе достаточные силы для контратаки. Сейчас признаков сопротивления на местах мало. ВСУ удалось взять в плен большое число российских военных, в основном новобранцев и бойцов Росгвардии.

Неспособность России организовать быструю контратаку озадачила некоторых украинских офицеров. Минобороны РФ пока массово не перебрасывает войска из Донбасса в Курскую область. Вместо этого Кремль может планировать асимметричный ответ, например, ракетный обстрел правительственного квартала в Киеве, говорится в статье The Economist.

Наступление продвигалось так быстро, а россияне реагировали так медленно, что Украина, возможно, сейчас переосмысливает свои цели. Первоначально Киевом двигало желание поднять моральный дух украинцев и стимулировать военную поддержку со стороны западных союзников. Кроме того, ВСУ стремились отвлечь российские войска от линии фронта в Донецкой области, где ВС РФ продвигаются под Торецком, Покровском и Часовым Яром.

А что говорят в офисе Владимира Зеленского

Наступление ВСУ в Курской области продолжается. Чего же все-таки добивается Украина? Интервью Михаила Подоляка из офиса Зеленского «Глобальный смысл этой операции — показать несостоятельность России»

А что говорят в офисе Владимира Зеленского

Наступление ВСУ в Курской области продолжается. Чего же все-таки добивается Украина? Интервью Михаила Подоляка из офиса Зеленского «Глобальный смысл этой операции — показать несостоятельность России»

Украинское наступление в Курской области стало крупнейшим вторжением иностранных войск в Россию со времен Второй мировой войны, хотя Владимир Путин в публичных комментариях пытается приуменьшить значение происходящего. На совещаниях с чиновниками он называл прорыв ВСУ «масштабной провокацией» или просто «ситуацией».

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В Курской и соседних Брянской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции (так же в конце 1990-х — начале 2000-х называли войну в Чечне), что позволяет в боевых действиях наряду с армией задействовать подразделения ФСБ и Росгвардию.

Старший научный сотрудник программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот считает, что Украина выбрала целью удара Курскую область не случайно. Этот регион относился к Западному военному округу РФ. Но весной 2024 года его расформировали, заменив Московским и Ленинградским военными округами. Теперь Курская область относится к Московскому округу.

Российские войска, наступающие в Харьковской области Украины, относятся к Ленинградскому округу. Оперативная группировка войск «Север» прошла реорганизацию примерно за одну-две недели до того, как в мае была брошена в наступление на Харьков — до этого она была группировкой территориальной обороны.

Массикот считает, что эта группа войск РФ намного слабее других. «С мая по август она прошла серьезную реорганизацию, сменила командующего и рано атаковала Харьков. Ее подразделения теперь увязли под Харьковом, и это наступление не продвигается, — пишет аналитик в соцсети Х. — Кто-то в Украине знал, куда давить. ВСУ атаковали слабое место (Курск) самой слабой оперативной группировки».

Также ВСУ успешно использовали зоны ответственности, распределенные между ФСБ, Росгвардией и Минобороны РФ. «Эта война ослабила границы России, армия оказалась втянута в войну в Украине и не смогла немедленно защитить приграничные регионы, а пограничные войска ФСБ остались без поддержки», — заключает Массикот.

Отставной австралийский генерал Мик Райан прогнозирует три варианта развития событий в Курской области. Первый, максималистский, подход подразумевает попытку удержать захваченную территорию или даже продвинуться дальше, чтобы вытянуть больше российских войск из Украины и иметь «разменную монету» на будущих переговорах. Но это рискованно, отмечает аналитик, поскольку ВСУ будет сложно обеспечивать радиоэлектронную борьбу и противовоздушное прикрытие даже для хорошо окопавшихся войск на таком широком участке. Украинские военные знают, насколько опасны российские управляемые авиабомбы против постоянных позиций. Кроме того, ВСУ придется отвлекать ресурсы от линии фронта на своей территории, а потери в Курской области будут подрывать позитивный настрой.

Второй вариант — отступить и сохранить войска и технику, чтобы попытаться освободить свои территории в следующем году. Украина продемонстрировала, что способна вести войну в России, и подорвала нарратив о мучительной, но неминуемой победе Москвы в войне, приобретающий популярность у некоторых союзников.

Третий вариант — частично отойти на более защищенные позиции ближе к украинской границе. Он потребует меньшего количества войск, обеспечит лучшую поддержку артиллерии и лучшую логистику, а также станет базой для дальнейших атак в будущем. Источник The Economist в Генштабе ВСУ предполагает, что этот вариант наиболее вероятен. Часть логистики — инженерные войска, топливо, полевые госпитали, продовольственные и ремонтные базы — уже перемещены на несколько километров вглубь российской территории.

Майкл Кофман считает, что фактическая цель операции в Курской области — удержать некоторую часть российского региона и затем обменять ее на какие-нибудь оккупированные территории, например, буферную зону в Харьковской области. Кремль явно будет в ярости от перспективы длительной оккупации российской территории, которая отвлечет значительную часть войск с фронта в Донбассе. «Идея здесь, я думаю, заключается в том, чтобы создать, возможно, более масштабную, но более успешную версию битвы в Крынках, когда украинские силы пересекли Днепр и удерживали этот плацдарм в течение довольно долгого времени в Херсонской области», — говорит он.

При этом, признает Кофман, ВСУ действительно истончили свои линии, использовав резервы для проведения этой операции, и явно пошли на риск по всей линии фронта. «Эти линии уже прогибаются, особенно за последнюю неделю, — отмечает аналитик. — И хотя верно, что российские военные отвели некоторые подразделения с других участков фронта, к сожалению, нет никаких свидетельств остановки российского наступления в Покровске, Торецке, Часовом Яре или под Купянском. Многое зависит от грядущих дней, но я не уверен, что это может привести к долгосрочной смене общей инициативы в этой войне».

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Неделя боев в Курской области: украинское наступление замедлилось, но у российской армии не хватает сил, чтобы остановить ВСУ Зато в Донбассе ВС РФ все ближе к штурму двух крупных городов. Карта боев на 14 августа

Что происходит на фронте

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