Владимир Зеленский: украинские военные контролируют 74 населенных пункта на территории России

Под контролем украинских военных находятся 74 населенных пункта на территории России, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

«Несмотря на сложные интенсивные бои, наши силы продолжают продвижение в Курской области, и наш „обменный фонд“ растет», — заявил Зеленский.

Как утверждает украинский президент, на захваченных территориях «продолжается разработка гуманитарных решений». Он не уточнил, сколько мирных жителей остались в этих населенных пунктах.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 12 августа заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что ВСУ захватили 28 населенных пунктов. Минобороны РФ после этого утверждало, что дальнейшего продвижения украинских войск в регионе нет.

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