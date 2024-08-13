Война в Курской области. ВСУ начали наступление ровно неделю назад Краткая хроника событий

Жители дома в Курске, получившего повреждения в результате обстрела, 11 августа 2024 года AP / Scanpix / LETA

Ровно неделю назад, 6 августа, ВСУ вторглись на территорию Курской области. С тех пор украинским военным удалось проникнуть на несколько десятков километров вглубь территории России. Общая площадь российской территории, которую они контролируют, оценивается в несколько сотен квадратных километров. Вот как развивались события с начала наступления украинской армии.

6 августа

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Провоенные телеграм-каналы сообщают о боевых столкновениях на российско-украинской границе. По их данным, небольшая группа украинских военных перешла границу и продвинулась вглубь территории России на несколько сотен метров. Несколько десятков пограничников из РФ сдаются в плен.

ФСБ заявляет, что ВСУ совершили «вооруженную провокацию», а пограничники и подразделения ВС РФ приняли «меры по отражению вооруженной агрессии». Минобороны РФ утверждает, что украинский отряд отступил на свою территорию, понеся «значительные потери» — но позже это сообщение из телеграм-канала ведомства пропадает.

В Киеве ситуацию не комментируют.

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7 августа

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Провоенные телеграм-каналы пишут, что украинским войскам удалось закрепиться в приграничной зоне и захватить газоизмерительную станцию «Суджа», по которой осуществляется транзит газа в Европу.

Минобороны РФ заявляет, что российские военные и ФСБ «продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ». Ведомство утверждает, что удалось не допустить продвижения украинцев вглубь территории РФ.

Власти Курской области отменяют все массовые мероприятия и объявляют, что начали эвакуацию местных жителей из приграничных районов.

Владимир Путин проводит совещание «по ситуации в Курской области» с участием министра обороны Андрея Белоусова, главы Генштаба Валерия Герасимова, директора ФСБ Александра Бортникова и секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Герасимов отчитывается о крупных потерях ВСУ и утверждает, что продвижение группировки вглубь России остановлено.

В Киеве атаку не комментируют.

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8 августа

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Провоенные паблики пишут, что ВСУ заняли окраины Суджи. Минобороны России по-прежнему отчитывается о том, что военные и пограничники «продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ».

Власти Курской области заявляют, что украинская армия «не продвинулась ни на метр, наоборот — отступает», но при этом говорят о трех тысячах эвакуированных. Жители Суджанского района записывают обращение к Путину, в котором жалуются на бездействие местных властей. РЖД закрывает несколько приграничных вокзалов.

В Киеве впервые комментируют атаку — не упоминая ее напрямую. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что в войне «агрессор всегда пожинает соответствующие плоды» и что «причиной разрушения привычных форматов жизни, в том числе и на территории самой России, является ее попытка захватить чужие территории». Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия принесла войну на украинскую землю и «должна почувствовать, что ею сделано».

9 августа

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В Курской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба. В восьми районах связь и мобильный интернет делают бесплатными. В городе Рыльск власти организовывают пункт для вывоза жителей из трех районов области, прилегающих к Суджанскому.

Минобороны РФ впервые официально признает, что на окраинах Суджи ведутся бои. При этом, как и в предыдущие дни, ведомство заявляет о сотнях убитых украинских военных и десятках единиц уничтоженной техники. Провоенные телеграм-каналы пишут, что в Курской области ракетами HIMARS уничтожена целая российская военная колонна.

Украинские военные публикуют видео, снятое на западной окраине Суджи, и заявляют о захвате города. Глава Суджи это отрицает.

В Курской, а также соседних Брянской и Белгородской областях вводят режим контртеррористической операции.

10 августа

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Украинские телеграм-каналы публикуют видео, на котором военные ВСУ находятся в селе Пороз в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков признает, что у него нет достоверной информации о том, что происходит в селе.

Минобороны России сообщает о попытках прорыва ВСУ на территории, которая находится почти в 30 километрах от границы. Ведомство утверждает, что пресекает эти попытки.

МЧС сообщает, что из опасных районов эвакуированы более 76 тысяч человек.

11 августа

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ВСУ обстреливают Курск, обломки одной из сбитых ракет падают на жилой дом, в результате чего ранения получают 13 человек.

Украинские военные заходят в еще один район Курской области — Беловский, который граничит с Белгородской областью. Власти сообщают, что российским военным удалось «стабилизировать» ситуацию и на данный момент боевых действий в районе нет.

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12 августа

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В Белгородской области власти начинают эвакуацию жителей Краснояружского района, граничащего с Беловским районом Курской области, въезд в него закрывают. Глава Беловского района призывает жителей уезжать, так как «обстановка очень напряженная».

Путин проводит совещание с руководством Минобороны, на котором требует «выбить противника с наших территорий». Он заявляет, что наступление Киев ведет «при помощи западных хозяев», чтобы улучшить переговорные позиции — но подчеркивает, что речи о переговорах «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям» быть не может.

Исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов заявляет, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов и что у властей нет данных о судьбе двух тысяч человек. Он приводит статистические данные: эвакуации подлежат 180 тысяч человек, две трети из них уже выехали в безопасные районы. Погибли 12 мирных жителей, 121 человек ранен. По данным Смирнова, ВСУ проникли на 12 километров вглубь территории России.

Официальный Киев впервые прямо комментируют вторжение в Курскую область. Главком Александр Сырский утверждает, что ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории РФ (по независимым оценкам, это завышенные данные). Украинские военные публикуют видео из центра Суджи и заявляют, что город перешел под их контроль.

13 августа

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Эвакуация объявлена в Большесолдатском районе Курской области, который не граничит с Украиной.

Минобороны РФ заявляет, что пресекло очередные попытки прорыва ВСУ вглубь территории — в районе населенных пунктов, которые находятся примерно в 30 километрах от границы.

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