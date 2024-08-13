Украинские военные на танках неподалеку от российской границы. Сумская область Украины, 10 августа 2024 года Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Наступление украинской армии в Курской области, которое уже называют первым и крупнейшим вторжением на территорию России со времен Второй мировой войны, продолжается больше недели, с 6 августа. ВСУ, по заявлениям властей Украины, контролируют квадратных километров территории РФ. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал, что украинские военные заняли 28 населенных пунктов региона (по независимым оценкам — их еще больше). Журналисты The New York Times побывали на пограничном переходе «Суджа» (его ВСУ заняли и практически полностью уничтожили в начале наступления) и рассказали, как Украина готовила вторжение в Курскую область. «Медуза» пересказывает репортаж издания с российско-украинской границы.

«Металлические листы качаются на ветру, бланки таможенных деклараций разлетелись повсюду, бездомные собаки бродят под дорожным знаком с надписью „Россия“. Мимо, поднимая пыль, беспрепятственно проезжают украинские бронемашины», — так описывает обстановку на «Суджа» журналист NYT Эндрю Крамер.

На этом участке границы, говорится в статье, заметны следы недавнего боя и свидетельства того, что российских пограничников и срочников застали врасплох — под ногами звенят гильзы, на асфальте валяются брошенные бронежилеты, на полу в помещениях видны пятна крови и разбросанные бинты. Когда журналисты приехали на погранпереход, несколько украинских военных вытаскивали из-под завалов тела погибших российских солдат и складывали их в мешки для трупов.

За два с половиной года полномасштабной войны украинские войска еще не пытались масштабно наступать на территории России. В первые месяцы российского вторжения Украина в ответ на обстрел нанесла с вертолетов через границу, а затем начала регулярно атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы с помощью беспилотников. Несколько небольших рейдов в Белгородской, Курской и Брянской областях предпринимали подразделения россиян, воюющих на стороне ВСУ, но они закончились быстрым отступлением. Поэтому, отмечает NYT, нынешний перенос боевых действий на российскую территорию стал важным моментом для Украины.

Украинские войска прорвали слабо защищенную границу, продвинувшись на десятки километров вглубь территории России. The New York Times считает, что таким образом Киев изменил ход войны — особенно на фоне ситуации, в которой ВСУ оказались в последний год, пытаясь, зачастую тщетно, сдержать продвижение российских войск на востоке Украины.

«Я рад, что еду на танке в Россию. Это лучше, чем когда они едут на танках в нашу страну», — сказал один из украинских солдат, с которым корреспондент NYT поговорил у дороги по маршруту снабжения войск Украины. В этот момент в противоположном направлении на платформах перевозили поврежденные бронемашины MaxxPro американского производства. Рядом с дорогой журналист увидел несколько домов, как утверждается, разрушенных авиабомбами, которые войска РФ сбрасывали в ответ на наступление ВСУ.

Украина сильно рискует, пишет NYT: с помощью этого наступления украинские власти надеются укрепить свои переговорные позиции, а также заставить Россию отвести войска из Донбасса. Вопрос о том, сможет ли Украина удерживать российские территории достаточно долго для достижения этих целей, остается открытым.

Итоги первых дней наступления ВСУ в Курской области

Подводим военные итоги четырех дней наступления ВСУ в Курской области. Какую территорию захватила украинская армия? И как идут дела в Донбассе, где атакуют уже российские войска? Карта боев на 10 августа

Итоги первых дней наступления ВСУ в Курской области

Подводим военные итоги четырех дней наступления ВСУ в Курской области. Какую территорию захватила украинская армия? И как идут дела в Донбассе, где атакуют уже российские войска? Карта боев на 10 августа

Подготовка вторжения ВСУ в Курскую область проходила в строжайшей секретности. По словам заместителя командира одной из украинских бригад, подполковника Артема (его фамилию NYT не называет), о планах наступления знал лишь ограниченный круг военных. Старшим офицерам рассказали о готовящемся вторжении только за три дня до его начала, а рядовые и вовсе узнали, что отправятся в Россию, за день до атаки. При этом, утверждает Артем, по мере того как новость о наступлении распространялась среди военных, командиры полагались на благоразумие солдат и не стали отбирать у них телефоны. В рамках подготовки бронетехнику прятали в лесах, передвижение войск маскировали под учения и тренировки, а солдатам пришлось ночевать в заброшенных домах приграничных деревень, говорится в статье.

По данным журналистов, стратегия ВСУ заключалась в том, чтобы быстро прорваться через границу и далее продвигаться по дорогам и блокировать контратаки россиян, используя преимущества ландшафта. В Курской области поля перемежаются с озерам и болотами, что, по замыслу командования ВСУ, должно было ограничить возможности войск РФ передвигаться по бездорожью. Подполковник Артем заявил журналистам, что украинское наступление уже достигло цели: «Это удар по авторитету России, которая считает себя империей-победительницей. Мы создали буферную зону внутри этой страны».

Секретность, в которой проводили подготовку наступления, имела первостепенное значение. Авторы NYT считают, что украинские власти сделали соответствующие выводы после неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года на юге Украины, подготовка к которому широко анонсировалась в СМИ. После прорыва в Курской области власти Украины почти неделю напрямую никак не комментировали вторжение.

Однако за эту секретность, говорится в статье, пришлось заплатить мирным украинцам, проживающим вдоль границы с Курской областью. Не имея возможности предупредить их заранее, власти Украины срочно эвакуировали людей, когда Россия ответила на вторжение обстрелом приграничных населенных пунктов. По состоянию на 12 августа с приграничных территорий Сумской области вывезли почти 20 тысяч человек.

44-летняя воспитательница детского сада из поселка Хотень Наталия Вялина заявила журналистам, что одобряет действия Украины, хоть ей и пришлось покинуть свой дом на фоне наступления. «Пусть они попробуют пережить оккупацию, вторжение, послушают, как плачут дети в бомбоубежищах, увидят, как страдают старики», — сказала она в беседе в пункте размещения эвакуированных жителей приграничных территорий Украины.

«Я хочу, чтобы война закончилась, — добавила 65-летняя пенсионерка Вера Простатина, которой тоже пришлось покинуть свой дом. — Но теперь россияне захватывают деревни и города. Пусть это послужит им уроком. Враг должен быть наказан. Они принесли нам войну и разрушили наши жизни. Теперь я хочу, чтобы она закончилась, и для них, и для нас».