«Радио Свобода» опубликовало спутниковые снимки с разрушениями на газоизмерительной станции «Суджа». Через нее российский газ идет в Европу

Газоизмерительная станция «Суджа», через которую идут поставки российского газа в Европу, частично разрушена, свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные «Радио Свобода».

Издание проанализировало фотографии и пришло к выводу, что часть повреждений на станции появилась между 9 и 10 августа, а другие разрушения — между 10 и 11 августа.

На снимке, сделанном 11 августа, видно, что одно из административных строений станции и площадка, на которой установлено измеряющее оборудование, практически полностью разрушены.

Журналисты «Радио Свобода» также опубликовали новый спутниковый снимок многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа», разрушенного в первый день наступления ВСУ в Курской области.

ВСУ 6 августа прорвались на территорию Курской области к западу и востоку от погранперехода «Суджа». Уже на следующий день они захватили сам переход и взяли в плен десятки российских пограничников. В тот же день, как сообщали Z-паблики, украинские военные захватили газоизмерительную станцию «Суджа».

Через станцию «Суджа» проходит единственный работающий канал поставки газа из России в Европу. Маршрут идет через Украину. В «Газпроме» утром 12 августа сообщали, что поставки продолжаются.

По оценкам властей Курской области, по состоянию на 12 августа ВСУ контролируют 28 населенных пунктов региона. Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, утверждает, что ВСУ взяли под свой контроль около 44 населенных пунктов области. По оценке «Медузы», украинская армия контролирует в регионе более 30 населенных пунктов.

Украинские военные из отряда специального назначения «Bravo Team» 12 августа заявили, что город Суджа находится среди захваченных ВСУ населенных пунктов. Они опубликовали видео из центра Суджи и утверждают, что российских военных в городе нет.

Всего, как утверждает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, по состоянию на 12 августа украинская армия контролирует около тысячи квадратных километров территории РФ. Россия это заявление не комментировала.