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При наступлении ВСУ в Курской области пострадали 120 мирных жителей, заявил глава региона. Сколько раненых среди военных — Минобороны не сообщает Пострадавшим пытаются помочь в полевом медпункте. Фотографии
Источник: Meduza
Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят операцию в Курской области РФ. Глава региона 12 августа на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в ходе наступления ВСУ погибли 12 человек, ранены более 120, в том числе 10 детей. Минобороны РФ данные о потерях среди российских военных не раскрывает, лишь продолжая утверждать, что «отражает попытку вторжения». «Медуза» публикует фотографии, сделанные 12 августа в полевом медицинском пункте в Курской области, где оказывают первую помощь раненым гражданским и военным.