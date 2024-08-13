Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят операцию в Курской области РФ. Глава региона 12 августа на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в ходе наступления ВСУ погибли 12 человек, ранены более 120, в том числе 10 детей. Минобороны РФ данные о потерях среди российских военных не раскрывает, лишь продолжая утверждать, что «отражает попытку вторжения». «Медуза» публикует фотографии, сделанные 12 августа в полевом медицинском пункте в Курской области, где оказывают первую помощь раненым гражданским и военным.

Журналисты в автомобиле с эмблемой Красного Креста Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press Один из пострадавших, доставленный в полевой медицинский пункт Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Медики оказывают первую помощь раненому военному Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Раненый военнослужащий в полевом медицинском пункте Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

К оказанию помощи раненым привлечены волонтеры. В медицинском пункте также находится священник РПЦ Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

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