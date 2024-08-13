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При наступлении ВСУ в Курской области пострадали 120 мирных жителей, заявил глава региона. Сколько раненых среди военных — Минобороны не сообщает Пострадавшим пытаются помочь в полевом медпункте. Фотографии

Источник: Meduza

Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят операцию в Курской области РФ. Глава региона 12 августа на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в ходе наступления ВСУ погибли 12 человек, ранены более 120, в том числе 10 детей. Минобороны РФ данные о потерях среди российских военных не раскрывает, лишь продолжая утверждать, что «отражает попытку вторжения». «Медуза» публикует фотографии, сделанные 12 августа в полевом медицинском пункте в Курской области, где оказывают первую помощь раненым гражданским и военным.

Журналисты в автомобиле с эмблемой Красного Креста
Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press
Один из пострадавших, доставленный в полевой медицинский пункт
Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press
Медики оказывают первую помощь раненому военному
Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press
Раненый военнослужащий в полевом медицинском пункте
Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press
К оказанию помощи раненым привлечены волонтеры. В медицинском пункте также находится священник РПЦ
Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press
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