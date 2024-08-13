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Война Девятьсот второй день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 августа читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- При наступлении ВСУ в Курской области пострадали 120 мирных жителей, заявил глава региона. Сколько раненых среди военных — Минобороны не сообщает. Пострадавшим пытаются помочь в полевом медпункте. Фотографии.
- «У него, возможно, вообще нет IQ». Трамп заявил в интервью Маску, что Россия напала на Украину, потому что Байден «начал говорить глупости» (например, обещать Украине вступление в НАТО).
- В России заблокировали Signal, самый известный мессенджер для безопасного общения. Правда, им можно продолжать пользоваться — даже без VPN. А как еще защитить свою переписку?
- Надолго ли ВСУ закрепились в Курской области? Обсуждаем с Дмитрием Кузнецом в подкасте «Что случилось».
Главное за ночь и утро
- Российские войска в ночь на 13 августа атаковали Украину, применив две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-М», и 38 ударных беспилотников, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, силы ПВО сбили 30 беспилотников в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях. О последствиях ракетного удара не сообщается.
- Власти Сумской области заявили, что в результате российского ракетно-авиационного удара ранен человек. Повреждения получили линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей. Город Сумы частично остался без электричества и газоснабжения.
- Министерство обороны РФ сообщило в телеграм-канале, что в ночь на 13 августа российские силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников: 12 — над Курской областью, по одному — над Белгородской и Воронежской областями. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Власти других атакованных регионов о последствиях нападения БПЛА не сообщали.
- Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена из-за его слов о вступлении Украины в НАТО. Об этом Трамп сказал в интервью американскому миллиардеру Илону Маску, трансляция которого велась в соцсети Х в ночь на 13 августа. По мнению Трампа, Байден начал говорить о членстве Украины в НАТО, что подтолкнуло Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. «Байден начал говорить такие глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть страной НАТО, но Россия никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, если бы я был президентом», — сказал Трамп. Республиканец добавил, что «Украина сейчас не имеет достаточно мужчин» для того, чтобы воевать, поэтому использует «очень молодых или очень старых».
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 августа встретился с американскими сенаторами — республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем. После встречи конгрессмены призвали Белый дом разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по России. Линдси Грэм сказал: «Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Продолжайте в том же духе. Путин начал это, надерите ему задницу! В конечном счете, это обращение к администрации [президента США] — дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которую они не могут позволить себе проиграть».
- Из Краснояружского района Белгородской области, который граничит с Украиной, выехали 11 тысяч жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении утром 13 августа. По его словам, около тысячи выехавших жителей находятся в пунктах временного размещения. Накануне Гладков объявил, что власти начинают «перемещение» жителей района из-за «активности врага». В тот же день власти закрыли въезд в район. По итогам переписи населения 2020 года, в Краснояружском районе жили чуть более 14 тысяч человек.
- Власти Великобритании не разрешили ВСУ наносить удары по Курской области крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщила газета The Telegraph. «Никаких изменений не произошло», — отметило издание, ссылаясь на источник в правительстве.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Надолго ли ВСУ закрепились в Курской области? Обсуждаем с Дмитрием Кузнецом в подкасте «Что случилось».
- В России заблокировали Signal, самый известный мессенджер для безопасного общения. Правда, им можно продолжать пользоваться — даже без VPN. А как еще защитить свою переписку?