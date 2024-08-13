«У него, возможно, вообще нет IQ» Трамп заявил в интервью Маску, что Россия напала на Украину, потому что Байден «начал говорить глупости» (например, обещать Украине вступление в НАТО)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена из-за того, что тот перед полномасштабным вторжением войск РФ заявил, что Украина может стать страной НАТО. Об этом Трамп сказал в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, трансляция которого велась в ночь на 13 августа в соцсети Х.

Когда я ушел, они начали формировать большую армию на границе с Украиной, верно? И я смотрел на это и думал, что Путин делает это, потому что он умеет вести переговоры. Я думал, что он делает это, чтобы вести переговоры. Но потом Байден начал говорить глупости. Например, он сказал, что Украина может стать страной НАТО. А Россия, сколько существует НАТО, говорит: «Мы никогда на это не согласимся». А тут мы берем и .

Трамп сказал, что США выступили с таким заявлением, потому что страной руководит «президент с низким IQ, очень низким IQ». «Кстати, у него был низкий IQ и 30 лет назад. Но сейчас у него, возможно, вообще нет IQ», — заявил Трамп.

Кандидат в президенты США добавил, что Россия вместе с американцами победила Германию во Второй мировой войне, а также победила войска Наполеона. По его мнению, Россия умеет «сильно воевать». «А у Украины сейчас не хватает мужчин. Поэтому в бой идут молодые и пожилые люди», — сказал Трамп.

Во время интервью он также рассказал, что, когда занимал пост президента США, предостерегал Путина от нападения на Украину.

И я сказал Владимиру Путину: «Не делай этого. Ты не можешь сделать это, Владимир. Если ты сделаешь это, наступят плохие дни. Не делай этого». И я сказал ему, что сделаю в ответ на его действия. И он сказал: «Это невозможно». А я сказал: «Возможно». И знаете, это был последний раз, когда мы разговаривали. Он бы никогда не сделал [если бы я оставался президентом]… Я хорошо с ним ладил. Я надеюсь, и сейчас с ним поладить. Я ладил и с Ким Чен Ыном.

Большую часть интервью Дональд Трамп посвятил тому, что на него недавно совершили покушение, а также планам сократить государственное регулирование американской экономики. Говоря о нелегальной миграции, он пообещал провести крупнейшую высылку в США.

Как отмечает Associated Press, во время трансляции интервью в соцсети X возникли проблемы — почти 900 тысяч пользователей не могли подключиться к встрече более чем через 40 минут после запланированного начала беседы. Илон Маск заявил в ходе беседы, что на соцсеть X совершена массированная DDoS-атака. По его словам, это иллюстрирует, что «многие противятся тому, чтобы люди услышали, что говорит Трамп».

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