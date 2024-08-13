Власти еще одного района Курской области объявили эвакуацию. Он не граничит с Украиной

В Большесолдатском районе Курской области начали эвакуировать жителей, сообщил его глава Владимир Зайцев.

«Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации», — написал глава района.

По его словам, людей в районе осталось много, но они не хотят выезжать. По состоянию на 12 августа заявок на эвакуацию не было, уточнил Зайцев.

Вместе с этим в граничащей с Курской Сумской области Украины ввели ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне. В Генштабе ВСУ пояснили, что ограничения связаны с увеличением интенсивности боевых действий и «активизацией диверсионно-разведывательных групп противника».

В Курской области уже эвакуируют жителей Суджанского, Глушковского, Рыльского и Кореневского районов. Все они примыкают к границе с Украиной. Большесолдатский район, в отличие от них, с Украиной не граничит: с западной стороны у него расположен Суджанский район, с южной — Беловский район Белгородской области, где также уже объявлена эвакуация. По данным переписи 2020–2021 годов, в Большесолдатском районе проживали около 11 тысяч человек.

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