На фоне боев на границе власти России и Украины эвакуируют мирных жителей. С российской стороны — из Курской области, с украинской — из Сумской Фотографии
В ходе наступления войск Украины в Курской области российская армия начала активнее наносить удары по ближайшему украинскому региону, Сумской области, где, по заявлению Минобороны РФ, находятся резервы ВСУ. На этом фоне в приграничных селах и Сумской, и Курской областей проводят эвакуацию жителей.
В Курской области жители эвакуируются зачастую самостоятельно, о чем они, например, говорили в обращении к Владимиру Путину. При этом российские власти неоднократно делали заявления о проводимой эвакуации. Еще 8 августа премьер-министр Михаил Мишустин говорил на совещании правительства, что людей эвакуируют «из небезопасной местности» в соседние регионы. В тот же день глава администрации Рыльского района через телеграм-канал призвал жителей выезжать самостоятельно или на автобусах, предоставленных администрацией, но затем удалил свой пост.
МЧС России 9 августа ввело в Курской области режим ЧС федерального масштаба и сообщило, что «сотрудники ведомства окажут помощь населению в эвакуации». В Рыльске (откуда призывали уезжать самостоятельно) организовали пункт для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов. В то же время в Суджанском районе, охваченном боевыми действиями, эвакуацию проводят во время затишья от обстрелов, заявил глава района ТАСС.
Власти Сумской области Украины сообщили 8 августа, что начали обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района: Краснопольской, Николаевской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской. По заявлению украинских властей, все эти общины попадают в зону огневого поражения российских войск.