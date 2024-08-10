В ходе наступления войск Украины в Курской области российская армия начала активнее наносить удары по ближайшему украинскому региону, Сумской области, где, по заявлению Минобороны РФ, находятся резервы ВСУ. На этом фоне в приграничных селах и Сумской, и Курской областей проводят эвакуацию жителей.

В Курской области жители эвакуируются зачастую самостоятельно, о чем они, например, говорили в обращении к Владимиру Путину. При этом российские власти неоднократно делали заявления о проводимой эвакуации. Еще 8 августа премьер-министр Михаил Мишустин говорил на совещании правительства, что людей эвакуируют «из небезопасной местности» в соседние регионы. В тот же день глава администрации Рыльского района через телеграм-канал призвал жителей выезжать самостоятельно или на автобусах, предоставленных администрацией, но затем удалил свой пост.

МЧС России 9 августа ввело в Курской области режим ЧС федерального масштаба и сообщило, что «сотрудники ведомства окажут помощь населению в эвакуации». В Рыльске (откуда призывали уезжать самостоятельно) организовали пункт для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов. В то же время в Суджанском районе, охваченном боевыми действиями, эвакуацию проводят во время затишья от обстрелов, заявил глава района ТАСС.

Власти Сумской области Украины сообщили 8 августа, что начали обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района: Краснопольской, Николаевской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской. По заявлению украинских властей, все эти общины попадают в зону огневого поражения российских войск.

Эвакуация в Украине

Волонтер помогает эвакуироваться жителям одного из приграничных сел Сумской области, 9 августа 2024 года Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA Житель одного из сел Сумской области на границе с Россией покидает свой дом во время эвакуации Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Эвакуация в России

Дети из приграничных районов Курской области у автобусов, которые доставят их в детские лагеря Подмосковья, 9 августа 2024 года Администрация Курской области / EPA / Scanpix / LETA

Жители Курской области в автобусе в эвакуационном пункте, организованном в Рыльске Profimedia Эвакуация жителей Рыльска Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

фотохроника войны

В Курской области четвертый день продолжается наступление ВСУ. В полях — танки. На дорогах — сгоревшие автомобили. Фотографии

фотохроника войны

В Курской области четвертый день продолжается наступление ВСУ. В полях — танки. На дорогах — сгоревшие автомобили. Фотографии