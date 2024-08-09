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В Курской области четвертый день продолжается наступление ВСУ. В полях — танки. На дорогах — сгоревшие автомобили. Фотографии
Источник: Meduza
Украинские войска с 6 августа проводят операцию в Курской области. Министерство обороны РФ 9 августа впервые признало, что бои идут на окраинах города Суджа. О боях в Суджанском районе ранее говорили местные жители, записавшие обращение к Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации сначала регионального, а с 9 августа и федерального масштаба. «Медуза» публикует снимки, сделанные в Курской области в зоне боев 8 августа.