Украинские войска с 6 августа проводят операцию в Курской области. Министерство обороны РФ 9 августа впервые признало, что бои идут на окраинах города Суджа. О боях в Суджанском районе ранее говорили местные жители, записавшие обращение к Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации сначала регионального, а с 9 августа и федерального масштаба. «Медуза» публикует снимки, сделанные в Курской области в зоне боев 8 августа.

Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Автомобиль скорой помощи, поврежденный в результате атаки дронов на трассе Курск-Суджа Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Сгоревший автомобиль на трассе возле Суджи Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press Военная техника возле Суджи Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Волонтеры «Дома добрых дел» раздают гуманитарную помощь жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наступления ВСУ Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Хроника войны

Война Восемьсот девяносто восьмой день. Хроника «Медузы»

Хроника войны

Война Восемьсот девяносто восьмой день. Хроника «Медузы»