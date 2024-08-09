Война Восемьсот девяносто восьмой день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 898-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новой хронике «Медуза» продолжит в прямом эфире следить за боевыми действиями и событиями в остальном мире. Спасибо, что вы с нами.

Что происходило 8 августа

Война Восемьсот девяносто седьмой день. Хроника «Медузы»

Что происходило 8 августа