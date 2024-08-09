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Война Восемьсот девяносто восьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 августа читайте здесь.
Главное за ночь и утро
Массированная атака украинских дронов
- Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь 9 августа перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников. По данным ведомства, 26 дронов сбиты над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре над Воронежской, пять — над Крымом, восемь — над акваторией Черного моря, один — над Орловской. В акватории Черного моря также уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.
- Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в результате атаки дронов в регионе «произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений». В результате падения дрона поврежден объект энергетической инфраструктуры. В нескольких микрорайонах отключено электроснабжение. Жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка решили эвакуировать. Региональное управление МЧС сообщило о пожаре на военном аэродроме в Липецкой области. В результате атаки дронов пострадали девять человек, сообщил Артамонов.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. Пострадавших нет. В нескольких квартирах произошел пожар.
Что еще
- В ночь на 9 августа 27 российских беспилотников атаковали территорию Украины, все они были сбиты, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Дроны уничтожили над Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областями.
- Вооруженные силы Украины за три дня боев в Курской области взяли в плен «сотни» человек, заявил в комментарии The Washington Post советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности. Киев просит Вашингтон разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по аэродромам, которые используют российские самолеты для нанесения ответных ударов. Это, как считают в Киеве, позволит сохранить контроль над частью Курской области.
- Жители Суджанского района Курской области, которые покинули свои дома из-за наступления Вооруженных сил Украины, записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили о помощи.