Война Восемьсот девяносто седьмой день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 897-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новой хронике «Медуза» продолжит в прямом эфире следить за боевыми действиями и событиями в остальном мире. Спасибо, что вы с нами.

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Война Восемьсот девяносто шестой день. Хроника «Медузы»

хроника предыдущего дня войны