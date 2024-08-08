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Война Восемьсот девяносто седьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 августа читайте здесь.
Что произошло к полудню
- В Минобороны России заявили, что операция в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжается. Российские войска не допустили продвижения ВСУ вглубь территории. По данным ведомства, общие потери ВСУ за два дня составили до 660 военных и 82 единицы бронетехники. Накануне глава Генштаба Валерий Герасимов оценивал численность зашедших в Курскую область подразделений ВСУ в тысячу человек.
- В Курской области при заходе ВСУ погибли четыре человека, заявил врио замглавы области Андрей Белостоцкий. Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своих сообщениях об обстрелах за последние два дня упоминал пятерых погибших. Имена некоторых из них уже установлены — в их числе отец футболиста курского «Авангарда» и беременная девушка.
- В Шебекино Белгородской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Еще один человек получил ранение голени, его доставляют в больницу.
- В Орловской области в связи с рейдом ВСУ в Курскую область рекомендовали перенести все массовые мероприятия на другое время, а «все силы нацелить на помощь пострадавшим», заявил губернатор Андрей Клычков.
- Екатеринбурженке Ксении Карелиной, у которой есть гражданство США, запросили 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. Ее обвиняют в переводе 52 долларов украинскому фонду Razom for Ukraine, созданному живущими в США украинцами. Накануне Карелина, как сообщил ее адвокат, признала вину.
Главное за ночь и утро
- В Курской области украинские силы продолжили продвигаться вглубь региона, пишут российские провоенные телеграм-каналы. По данным телеграм-канала «Рыбарь», ВСУ «заняли западную половину Суджи», в городе идут стрелковые бои. Также «военкоры» утверждают, что украинские силы подошли к поселку Коренево. За ночь и утро в Курской области были сбиты шесть украинских беспилотников и пять ракет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
- В Белгородской области за прошедшие сутки от обстрелов пострадали 16 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, область была 86 раз атакована ВСУ. Утром атаки продолжились. В селе Ясные Зори были ранены женщина, получившая минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения, и мужчина — также получивший осколочные ранения.
- Минобороны России отчиталось о 18 сбитых за ночь и утро украинских беспилотниках. 14 дронов были уничтожены над Белгородской областью, три — над Курской, один — над Орловской.
- Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение накануне, находится в тяжелом состоянии, сообщили в утреннем эфире телеканала «Россия-24». «Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — сказал врач о состоянии военкора. Его переведут на лечение в московскую клинику. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал комментарий Поддубного из курской больницы, в котором он заявил, что «все будет хорошо».
- В Госдепартаменте США заявили, что не были заранее уведомлены о рейде ВСУ в Курской области, но в этом нет ничего необычного. При этом представитель Госдепартамента заявил, что США находятся «в контакте» с украинцами по поводу «этой операции на границе».
- Украинские силы ПВО за ночь сбили две ракеты Х-59 и четыре беспилотника в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
- В Псковской области утвердили план противодействия терроризму до 2028 года, который предполагает переименование улиц, сквер и школ в честь участников войны в Украине, «отличившихся в борьбе с терроризмом». Кроме этого, власти планируют проводить акции «Парта героя», а также лекции военных и кинопоказы о «преступной сущности украинских неонацистских формирований».