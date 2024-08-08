Гражданке США и России Ксении Карелиной запросили 15 лет лишения свободы. Ее обвиняют в переводе 52 долларов украинскому фонду

Представитель гособвинения запросил в Свердловском областном суде 15 лет колонии общего режима для гражданки США и России Ксении Карелиной, которую обвиняют в госизмене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее адвоката.

Накануне ТАСС сообщил, что Карелина признала вину. Об этом же пишет местный портал E1. Оглашение приговора Карелиной назначено на 15 августа.

33-летняя Ксения Карелина жила в Лос-Анджелесе. Она писала в соцсетях, что училась в екатеринбургском лицее, а затем в Уральском федеральном университете. В 2021 году она рассказала, что получила американское гражданство, а в интервью в 2023 году — что вышла замуж за американца.

Карелину задержали в Екатеринбурге в феврале 2024 года, когда она приехала к бабушке с дедушкой, и обвинили в сборе денег для ВСУ. По версии ФСБ, Карелина с февраля 2022 года «инициативно осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов», а также «неоднократно принимала участие в публичных акциях» в поддержку Украины.

По данным правозащитного проекта «Первый отдел», в материалах дела Карелиной говорится, что она 24 февраля 2022 года перевела со своего американского счета 51,8 доллара в фонд Razom for Ukraine, созданному живущими в США украинцами. Перевод силовики обнаружили в телефоне Карелиной, который был у нее изъят и вскрыт. Также «Первый отдел» писал, что до ареста Карелину задерживали по административной статье о мелком хулиганстве, по которой ей назначили 14 суток, но из спецприемника она так и не вышла из-за уже возбужденного против нее уголовного дела.

Фонд Razom for Ukraine после задержания Карелиной выпустил заявление, в котором говорилось, что он «потрясен» сообщениями о том, что российские власти арестовали человека за благотворительное пожертвование.