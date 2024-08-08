Российские военные показали, как изготавливают боевые дроны в самопровозглашенной ЛНР Фотографии

Во время полномасштабной войны в Украине важной составляющей боевых действий стали беспилотники, которые активно используют обе стороны конфликта. Российские и украинские военные применяют ударные, разведывательные беспилотники, дроны-бомбардировщики и даже сельскохозяйственные БПЛА.

На этих кадрах — российские военные из батальона специального минирования «Феникс» инженерно-саперной бригады группировки российских войск «Юг» изготавливают беспилотники и взрывные устройства к ним. Снимки сделаны 16 июня 2024 года в неназванном месте самопровозглашенной ЛНР (Луганская область Украины).

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Фотохроника войны

Во Львове художники провели арт-терапию для раненых украинских военных. Их работы покажут на выставке в Лондоне Фотографии

Фотохроника войны

Во Львове художники провели арт-терапию для раненых украинских военных. Их работы покажут на выставке в Лондоне Фотографии