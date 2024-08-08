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Российские военные показали, как изготавливают боевые дроны в самопровозглашенной ЛНР Фотографии
Источник: Meduza
Во время полномасштабной войны в Украине важной составляющей боевых действий стали беспилотники, которые активно используют обе стороны конфликта. Российские и украинские военные применяют ударные, разведывательные беспилотники, дроны-бомбардировщики и даже сельскохозяйственные БПЛА.
На этих кадрах — российские военные из батальона специального минирования «Феникс» инженерно-саперной бригады группировки российских войск «Юг» изготавливают беспилотники и взрывные устройства к ним. Снимки сделаны 16 июня 2024 года в неназванном месте самопровозглашенной ЛНР (Луганская область Украины).