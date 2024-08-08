В Подмосковье топ-менеджера авиазавода, выпускающего МиГи, приговорили к девяти годам по делу о госизмене

Московский областной суд приговорил к девяти годам лишения свободы топ-менеджера подмосковного Луховицкого авиационного завода Михаила Баранова, сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Суд также удовлетворил иск «Объединенной авиастроительной корпорации» к Баранову почти на пять миллионов рублей.

Баранова признали виновным в государственной измене (статья 275 УК), создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК), краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК) и покушении на контрабанду вооружения (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 226.1 УК). По части обвинений суд вынес решение в особом порядке. Это значит, что Баранов признал по ним вину.

Об аресте Баранова стало известно в сентябре 2022 года. Журналисты «Би-би-си» тогда выяснили, что он жил в подмосковных Луховицах. В 2010 году он работал ведущим специалистом в 353-м военном представительстве Минобороны, а в 2019 году — в самолетостроительной корпорации «МиГ». Однако к моменту ареста Баранов был безработным.

По версии ФСБ, Баранов, занимая должность директора по качеству на Луховицком авиазаводе, сфотографировал чертежи деталей боевой авиатехники под грифом «совершенно секретно» и передал снимки гражданину Украины, который работал на Одесском авиационном заводе. Когда именно это произошло, неясно.

Луховицкий авиационный завод имени Воронина занимается производством и обслуживанием самолетов МиГ, Ил-114-300, Ту-160М. Сейчас завод — филиал «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Ранее он входил в самолетостроительную корпорацию «МиГ», которая в 2022 году объединилась с ОАК.

Россия использует самолеты МиГ и Ту-160 для боевых действий в Украине.