В Курчатове, где находится Курская АЭС, после атаки дрона пропал свет

Город Курчатов и несколько соседних районов Курской области остались без электроэнергии вечером 9 августа из-за атаки украинского дрона на трансформаторную подстанцию, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар», — пишет чиновник в своем телеграм-канале.

Помимо Курчатова, где располагается Курская АЭС, энергоснабжение отсутствует в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском, и Беловском районах.

Телеграм-канал «Типичный Курск» пишет, что проблемы с электричеством и водоснабжением также наблюдаются в населенных пунктах Волокно, Ворошнево и Прямицыно.

Как сообщило издание «Блокнот» со ссылкой на источники, днем 9 августа подъезды к Курской АЭС перекрыли. Сотрудник станции анонимно рассказал «Важным историям», что для охраны АЭС вернули мужчин (ранее там оставили только женщин-росгвардейцев). Кроме того, по словам собеседника журналистов, руководство рекомендовало сотрудникам АЭС взять отпуска за свой счет и эвакуировать детей. Также с 7 августа со стройплощадки АЭС уезжают вахтовики, пишут «Важные истории». 9 августа «Росатом» подтвердил, что сократил число строителей на станции.

Курская АЭС — одна из трех крупнейших в России. По данным отдела «Разбор» «Медузы», сейчас украинские войска находятся примерно в 50 километрах от станции, но сценарий, при котором ВСУ смогут добраться до нее, очень маловероятен.