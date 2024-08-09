Российская ракета попала в супермаркет в Константиновке Донецкой области. Погибли 11 человек, десятки раненых

Андрій Єрмак

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Константиновка в Краматорском районе Донецкой области в 11:05 утра 9 августа. Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, российские военные «нанесли по городу авиаудар ракетой Х-38 и попали в супермаркет». Первоначально Филашкин говорил, что город обстреляли из ствольной артиллерии. По данным украинских СМИ, под удар попал магазин «Экомаркет». Офис генпрокурора уточнил, что это торговый центр, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.

Российская ракета попала в торговый центр в Константиновке Meduza

По последним данным, 11 человек погибли в результате удара по Константиновке, сообщил офис генпрокурора Украины. По данным Госслужбы по ЧС Украины, ранены 44 человека.

В материал добавлены данные о пострадавших и погибших по состоянию на 15:11 мск 9 августа.

На месте удара в торговом центре возник крупный пожар. В 13:50 глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что спасатели потушили пожар на площади одна тысяча квадратных метров. Помимо супермаркета из-за удара повреждения получили четыре частных дома, девять магазинов, автомойка, терминал «Новой почты», торговые павильоны и 12 автомобилей.

В «Новой почте» сообщили, что «в результате прицельного удара россиян по торговому центру» полностью разрушено отделение» компании. У одного из сотрудников контузия. По предварительной информации, часть посылок уцелела.

На момент публикации заметки в Константиновке продолжалась спасательная операция. Проводится расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 сатьи. 438 УК Украины).

Власти Украины обвинили войска России в терроре. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «российские террористы» нанесли удар «по обычному супермаркету и почте».

Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей.

Похожее мнение высказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Удар по супермаркету в Константиновке — очередной террор россиян. Война с гражданскими — это все, что они умеют», — сказал Ермак. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя обстрел Константиновки, также назвал российских военных «террористами».

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что российские войска нанесли «очередной целенаправленный удар по месту скопления людей». «Очередной акт террора от россиян», — добавил он.

В похожих выражениях высказались представители компании «Экомаркет», комментируя удар по своему магазину в Константиновке. «Трагедия произошла среди белого дня, поэтому россияне сознательно целились именно в мирных людей. Ведь магазины — это гражданские объекты, которые обеспечивают людей доступом к продуктам. Никакой военной логики в ударе по нему нет — только терроризм», — заявили в компании.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, в свою очередь, отметил, что супермаркет — «это гражданский объект, где могло находиться много мирных жителей». По его словам, российские силы «масштабно и систематически нарушают права человека».

хроника войны

Война Восемьсот девяносто восьмой день. Хроника «Медузы»

хроника войны

Война Восемьсот девяносто восьмой день. Хроника «Медузы»