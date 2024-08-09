В Константиновке Донецкой области под удар попал супермаркет. Есть раненые

Российские войска обстреляли город Константиновка в Донецкой области утром 9 августа, на месте возник пожар, сообщает украинский телеканал «Суспільне» со ссылкой на местных жителей. Информацию об ударе подтвердил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

Ранения получили по меньшей мере семь человек, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, российские войска обстреляли город из ствольной артиллерии.

Телеграм-каналы «Типичная Константиновка» и «Донбас оперативный» опубликовали кадры, снятые в районе супермаркета.

Типичная Константиновка

Константиновка, 9 августа 2024 Видео очевидцев, опубликованное в соцсетях

Удар по Константиновке прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Удар по супермаркету в Константиновке — очередной террор россиян. Война с гражданскими — это все, что они умеют», — заявил Ермак.