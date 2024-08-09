Минобороны РФ впервые заявило, что ведет боевые действия на окраинах Суджи

Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где четвертый день продолжается наступление Вооруженных сил Украины.

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск „Север“ и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на курском направлении», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Российские войска, как утверждается, «осуществили огневое поражение» живой силы и техники ВСУ возле населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой в Суджанском районе, на западной окраине Суджи, а также возле Никольского в Курчатовском районе. Ранее Минобороны РФ не сообщало о боевых действиях в Судже.

«В районе Южного [в Кореневском районе] ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров „Страйкер“, а в районе населенного пункта Мартыновка [в Суджанском районе] — колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины „Козак“», — заявили в Минобороны.

Кроме того, как заявили в Минобороны, авиация РФ и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области Украины.

Минобороны утверждает, что за сутки потери ВСУ составили более 280 военных и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, а всего за время боевых действий — 945 военных и 102 единицы бронетехники. Подтверждений таким оценкам нет.

Украинские войска 6 августа вошли в Курскую область и закрепились в приграничной зоне. В Минобороны РФ заявляли, что российские войска остановили продвижение ВСУ вглубь России. В то же время российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что ВСУ продолжают продвигаться вглубь региона и уже заняли окраины города Суджа. В Курской области на фоне наступления ВСУ 9 августа объявили чрезвычайную ситуацию федерального масштаба.

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