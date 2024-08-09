В Курской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба

МЧС России сообщило 9 августа, что обстановка в Курской области, где четвертый день идет наступление войск Украины, признана чрезвычайной ситуацией .

«В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — пишет МЧС в своем телеграм-канале.

В правительстве РФ сообщили, что устранение последствий ЧС в Курской области в основном будет финансироваться из федерального бюджета, пишет ТАСС.

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов с 7 августа ввел в области режим чрезвычайной ситуации , чтобы «ликвидировать последствия» наступления ВСУ в приграничных районах.

В случае возникновения ЧС федерального характера, сообщается в телеграм-канале МЧС, пострадавшие граждане имеют право на единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей на человека, финансовую помощь из-за утраты имущества первой необходимости (75 тысяч рублей за частично утраченное имущество и 150 тысяч при полной утрате), а также на выплату единовременного пособия в случае гибели человека в размере 1,5 миллиона рублей, а при получении вреда здоровью — на выплату 300-600 тысяч рублей.

Украинские военные начали наступление в Курской области 6 августа. Советник президента Украины Владимира Зеленского заявил The Washington Post на условиях анонимности, что украинские силы захватили около 100 квадратных километров территории в Курской области.

Президент России Владимир Путин объявил, что жителям Курской области, вынужденным уехать из своих домов из-за наступления ВСУ, выплатят по 10 тысяч рублей.

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