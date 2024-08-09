Беспилотники атаковали Липецк. На военном аэродроме произошел пожар. Жителей ближайших деревень эвакуировали

Беспилотники массированно атаковали Липецк в ночь на 9 августа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 3:38 утра, написал Артамонов в своем телеграм-канале, «произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений». Где именно произошла детонация, он не уточнил. В то же время в региональном управлении МЧС сообщили, что произошло «возгорание на военном аэродроме по третьему номеру».

Российские СМИ и телеграм-каналы опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых, как утверждается, показана детонация боеприпасов на военном аэродроме после атаки БПЛА.

Внимание. На видео есть мат.

«Агентство» сообщает, что спутники НАСА зафиксировали пожар рядом с военным аэродромом, который расположен севернее Липецка. Судя по снимкам, сделанным в ночь на 9 августа, огонь возник в том числе в зоне, где расположены резервуары (что в них хранится, неизвестно). Сам аэродром и самолеты, судя по снимкам, могли не пострадать.

Для ликвидации последствий детонации боеприпасов на территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС. Как сообщил губернатор, из четырех деревень Липецкого района — Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка — решили эвакуировать жителей. В зону эвакуации попали 416 домов. «Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах», — рассказал глава региона.

В эвакуируемых деревнях появились посты для охраны домов и имущества жителей. На дорогах, ведущих к населенным пунктам, разместили посты автоинспекции, движение транспорта ограничили. Пункты временного пребывания развернули в школе села Кузьминские Отвержки, в доме культуры Новой Деревни, а также на территории Липецка. В единой диспетчерской службе Липецкой области открыли горячую линию по вопросам эвакуации по телефонам 8-800-450-48-48 и 112.

Глава региона заявил в 9 утра, что все эвакуированные жители начали возвращаться из пунктов временного размещения в свои дома.

Артамонов добавил, что из-за падения беспилотника в Липецке поврежден объект энергетической инфраструктуры, из-за чего нарушено электроснабжение. Под отключение попали пять микрорайонов (19, 23, 24, 27, 29) и Московская улица. В 5:45 утра подачу электричества восстановили.

В Липецке и Липецком муниципальном округе на время действия «красного» уровня опасности остановили движение пассажирского транспорта. «Прошу жителей не скапливаться на остановках общественного транспорта и немедленно перейти в безопасное место», — заявил Артамонов около шести утра. В 6:50 в Липецке и округе отменили «красный» уровень угрозы, после чего начали восстанавливать работу общественного транспорта.

По предварительной информации, в результате атаки БПЛА в Липецке пострадали девять человек, их госпитализировали. В 7:40 утра в Липецке отменили сигнал воздушной опасности.

На фоне атаки дронов, заявил губернатор, в социальных сетях и мессенджерах появились призывы покидать Липецк. Артамонов заявил, что подобные сообщения рассылает украинская сторона, чтобы «посеять панику и создать опасную обстановку». «Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы», — заявил Артамонов.

В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия, сообщил губернатор. «Уверен, все с пониманием к этому отнесутся. Враг бьет по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — написал глава Липецкой области в телеграм-канале.

Атакам беспилотников подверглись другие регионы России. В Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, силы ПВО сбили 29 беспилотников. По словам главы региона, четыре дрона ВСУ попали по многоквартирному дому в Шебекино, в результате чего загорелись несколько квартир, пожарные их тушат. В городе Старый Оскол повреждены два частных дома и один легковой автомобиль. В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА произошел пожар в ангаре на территории промышленного предприятия, пожарные потушили огонь. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Курской области силы ПВО ночью сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника, рассказал глава региона Алексей Смирнов. О последствиях он не сообщает.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, силы ПВО на границах региона обнаружили и уничтожили «несколько украинских БПЛА». «По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет», — сообщил он.

В Орловской области силы ПВО сбили один украинский беспилотник, рассказал губернатор Андрей Клычков. По его словам, обошлось без повреждений и пострадавших.

В Севастополе силы Черноморского флота РФ, ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы уничтожили над акваторией Черного моря три беспилотника и три бэзэкипажных катера, сообщил глава администрации аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. По информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 беспилотников самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Крымом, восемь — над акваторией Черного моря. В министерстве добавили, что в акватории Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.