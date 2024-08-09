«Би-би-си»: с начала войны в Украине погибли как минимум 159 российских срочников

За время российского вторжения в Украину погибли по меньшей мере 159 российских солдат-срочников. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си», которая проанализировала поименный список подтвержденных погибших российских военнослужащих, который издание ведет совместной с «Медиазоной».

Журналисты отмечают, что реальное число погибших срочников «наверняка выше», чем они смогли установить по открытым данным. Это связано с тем, что в «десятках случаев» Минобороны уверяет родственников погибших, что те добровольно подписали контракт — за несколько недель или дней до гибели.

«Би-би-си» напоминает, что несмотря на обещание президента РФ Владимира Путина, что солдаты-призывники не будут принимать участия в войне, срочники начали гибнуть в первые же дни вторжения. 5 марта 2022 года Путин заявлял, что в войне в Украине участвуют только профессиональные военные (офицеры и контрактники), а срочники к ней не привлекаются. Через три дня Минобороны России признало, что солдаты-призывники участвуют во вторжении.

Согласно данным журналистов, больше половины погибших срочников — из маленьких городов и поселений.

С осени 2022 года срочников стали активно использовать для охраны российско-украинской границы, при это родственники призывников рассказывали, что те часто не получали необходимой подготовки, пишет «Би-би-си». В ходе прорыва ВСУ на территорию Курской области срочники оказались на первой линии российской обороны.

6 августа украинские телеграм-каналы опубликовали видео с российскими военными, которых, как утверждается, ВСУ взяли в плен во время боев на границе Курской области. Среди взятых в плен оказались 22-летний срочник Данил Колесников из Ровеньского района Белгородской области и 21-летний срочник Максим Хямяляйнен из города Инта Республики Коми.

Советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности заявил, что за три дня боев в Курской ВСУ взяли в плен «сотни» человек. Сколько из них военнослужаших, в том числе срочников, неизвестно.

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