Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Signal

Мессенджер Signal заблокирован в России «за нарушение законодательства», объявил Роскомнадзор.

«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», — заявили в пресс-службе ведомства.

Российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервиса днем 9 августа. Мессенджер перестал открываться без VPN или включения режима обхода блокировок.

Signal считается одним из самых безопасных мессенджеров. Сервис использует сквозное шифрование для звонков, обмена сообщениями и файлами, что позволяет защитить их от перехвата оператором сотовой связи и спецслужбами. Кроме того, мессенджер получает и хранит минимум данных о пользователях в сравнении с другими сервисами.

В последние недели в России наблюдались сбои в работе YouTube. По данным «Медузы», российские власти решили замедлить работу видеохостинга. 8 августа пользователи в РФ сообщили, что YouTube перестал открываться на компьютерах и мобильных устройствах. «Коммерсант» рассказал, что Роскомнадзор запросил у российских операторов связи данные о том, по каким адресам располагаются серверы Google. Эксперты, опрошенные газетой считают, что через эти серверы трафик YouTube в России можно блокировать гораздо эффективнее, чем в начале августа.