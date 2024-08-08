YouTube перестал открываться в России

Видеохостинг YouTube перестал открываться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей в России утром 8 августа, следует из данных сервиса Brand Analytics.

По данным сервиса «Сбой.рф», к 11:20 мск поступило около пяти тысяч жалоб на работу хостинга, больше всего жалоб из Москвы (21%).

Согласно комментариям на сайтах по мониторингу работоспособности онлайн-сервисов, видеохостинг перестал загружаться, из-за чего пользователи не могут смотреть видео или оставлять комментарии, пишет DTF.

Журналисты DTF отметили, что видео не загружаются в мобильном приложении YouTube на Android у оператора МТС, хотя 7 августа ролики показывали без ограничений.

Сбой в YouTube не затронул другие страны, следует из материалов сервиса Downdetector.

В России последние недели наблюдались перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу видеохостинга. При этом провайдер «Ростелеком» утверждал, что технические проблемы возникли в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео у пользователей.

Российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в России о замедлении скорости воспроизведения видео в YouTube до 128 килобит в секунду, сообщил 6 августа «Медузе» источник на телекоммуникационном рынке.

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