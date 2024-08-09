«Коммерсант»: Роскомнадзор запросил у операторов связи, по каким адресам располагаются серверы Google

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, утром 8 августа запросил у операторов связи по всей России данные об IP- и физических адресах расположения серверов Google. Об этом в номере от 9 августа пишет газета «Коммерсант».

В письме ГРЧЦ, которое цитирует издание, операторов просят предоставить информацию об IP-адресах подсети и адресах узлов связи, на которых осуществлено подключение серверов Google Global Cache ( ).

В Роскомнадзоре и Google не ответили на запрос «Коммерсанта». В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), «Мегафоне», МТС, «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что через эти серверы GGC трафик YouTube в России можно блокировать гораздо эффективнее, чем в начале августа.

Основатель точки обмена трафиком Baikal-IX Ярослав Зверьков рассказал изданию, что провайдеры предоставляли для GGC свои подсети IP-адресов из своих же автономных систем, то есть этих данных нет в публичном доступе, в том числе в списке автономных систем и подсетей IP-адресов, принадлежащих Google. Зверьков считает, что Роскомнадзор, получив список IP-адресов серверов, «может внести их в список фильтрации и полностью парализовать или эффективно замедлить» работу CDN (сеть доставки контента) Google Global Cache.

Источник «Коммерсанта» на рынке сетевых услуг отметил, что обычно серверы GGC стоят внутри контура оператора и на них не распространяется действие , которые используют для фильтрации трафика и блокировки запрещенных ресурсов. По мнению собеседника издания, Роскомнадзор хочет узнать о размещении серверов, чтобы понять, «где блокировка работает, а где нет». Другой источник издания на телеком-рынке допустил, что ГРЧЦ «проверяет, не пропустил ли он что-либо».

Видеохостинг YouTube утром 8 августа перестал открываться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей в России. Источник «Коммерсанта» на телеком-рынке сообщил, что операторы, на чьих сетях наблюдается замедление YouTube, фиксируют блокировку трафика, который идет от Google Global Cache к абонентам. Идет полная блокировка сервиса по IP, сообщили пользователи профильного форума NTC.party.

Последние несколько недель в России замедляли работу YouTube. 12 июля провайдер «Ростелеком» заявил, что в работе видеохостинга в России возможны сбои «из-за технических проблем» в работе Google Global Cache. Тогда же источник «Медузы» на телеком-рынке сообщил, что власти решили замедлить работу видеохостинга. Согласно статистике использования одного из серверов GGC, которую приводит «Коммерсант», после 1 августа ежедневный трафик от сервера к абонентам в России стал составлять примерно 30% от показателей в июле. Как сообщил 6 августа источник «Медузы» на телеком-рынке, власти уведомили крупнейших операторов о замедлении скорости воспроизведения видео в YouTube до 128 килобит в секунду.

YouTube — лидер в России по социальным медиа во всех возрастных категориях, от 12 лет до 55+, следует из данных Mediascope по состоянию на март-май 2024 года, пишет «Коммерсант». Согласно этой оценке, YouTube использовали 79% россиян (96,1 миллиона человек) в возрасте от 12 лет. Чаще всего россияне слушали на YouTube музыку (25% от общего числа пользователей).

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