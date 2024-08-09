В России начали блокировать мессенджер Signal

Российские пользователи мессенджера Signal пожаловались на сбои в работе сервиса, следует из данных «Сбой.рф» и Downradar, на которые обратило внимание издание «Важные истории».

Читатель «Сирены» из Москвы рассказал, что столкнулся с проблемами с доступом к Signal утром 9 августа. О сбое в работе мессенджера корреспонденту издания также рассказал житель одного из регионов Сибири.

Как отмечают журналисты «Важных историй», мессенджер не открывается без VPN или включения режима обхода блокировок. Издание полагает, что в России сервис начали блокировать.

Директор Общества защиты интернета и автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев также считает, что власти РФ могли начать блокировать Signal. По его данным, блокировки начались еще 8 августа.

Официально о блокировке мессенджера в России не сообщалось.

Signal считается одним из самых безопасных мессенджеров. Сервис использует сквозное шифрование для звонков, обмена сообщениями и файлами, что позволяет защитить их от перехвата оператором сотовой связи и спецслужбами. Кроме того, мессенджер получает и хранит минимум данных о пользователях в сравнении с другими сервисами.

В последние недели в России наблюдались сбои в работе YouTube. По данным «Медузы», российские власти решили замедлить работу видеохостинга. Провайдер «Ростелеком» утверждал, что в работе сервиса в России возможны сбои «из-за технических проблем» в работе Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео у пользователей.

8 августа пользователи в РФ сообщили, что YouTube перестал открываться на компьютерах и мобильных устройствах. «Коммерсант» рассказал, что Роскомнадзор запросил у российских операторов связи данные о том, по каким адресам располагаются серверы Google. Эксперты, опрошенные газетой считают, что через эти серверы трафик YouTube в России можно блокировать гораздо эффективнее, чем в начале августа.

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