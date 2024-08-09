Вечером 9 августа в украинских телеграм-каналах стало распространяться видео, на котором военнослужащие ВСУ заявляют о захвате города Суджа Курской области.

Ролик снят на фоне здания с табличкой «Газпром. Филиал в г. Суджа». «Город контролируется Вооруженными Силами Украины, в городе спокойно, все здания целы. Стратегический объект „Газпрома“ в городе Суджа контролируется бойцами 99-го механизированного батальона 61-й отдельной Степной бригады», — говорит один из военнослужащих на видео.

Как отмечает отдел «Разбор» «Медузы», видео, вероятно, снято в переулке 1 мая в селе Заолешенка на западной окраине Суджи. Там находится городской филиал «Газпром газораспределение». Это в двух километрах от центра города.

Ранее днем в пабликах также появилась фотография военнослужащего ВСУ возле магазина «Пятерочка». Предположительно, снимок сделан на улице Бутенко на окраине Суджи.

Российское государственное агентство ТАСС обратилось за комментарием по поводу фото и видео ВСУ к главе Суджи Виталию Слащеву. Он ответил, что город не находится под контролем украинских военных.

«Идет эвакуация, Суджа наша. Вот весь комментарий», — сказал Слащев.

Украинские войска 6 августа вошли в Курскую область и закрепились в приграничной зоне. В Минобороны РФ заявляли, что российские войска остановили продвижение ВСУ вглубь России. В то же время российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что ВСУ продолжают продвигаться вглубь региона и уже заняли окраины города Суджа. Также появлялись сообщения о захвате ВСУ газоизмерительной станции «Суджа», по которой проходит ключевой и единственный работающий маршрут поставки российского газа в Европу через Украину. В Курской области на фоне наступления ВСУ 9 августа объявили чрезвычайную ситуацию федерального масштаба.

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