Войска РФ нанесли удар по Сумам. Часть города осталась без электричества и газа

Российские войска утром 13 августа нанесли «ракетно-авиационные удары» по по объектам инфраструктуры города Сумы, сообщила администрация региона.

В результате удара один человек получил ранения, часть города осталась без электроэнергии и газоснабжения, повреждены здание больницы и несколько автомобилей.

Всего в ночь на 13 августа, по данным командования Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили по территории Украины две ракеты «Искандер-М» и 38 дронов. 30 дронов, объявили украинские военные, удалось сбить над Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областями.

Сумская область граничит с Россией. Защиту Сумской области от обстрелов с российской стороны президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из причин операции ВСУ в Курской области России, идущей с 6 августа.

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