Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение по итогам 901-го дня войны. В нем он высказался об операции ВСУ в Курской области и провел параллель с , затонувшей ровно 24 года назад.

Мы видим, как Россия во времена Путина действительно движется: 24 года назад была катастрофа «Курска» — символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно обеспечим мир.

Офіс Президента України

Зеленский также рассказал, что на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины 12 августа заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского в том числе по операции в Курской области.

По словам генерала, ВСУ контролируют там около тысячи квадратных километров территории РФ. «Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумщине. На сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции — это только вопрос безопасности для Украины, освобождение пограничья от российских военных. Я благодарю всех наших солдат, сержантов и офицеров за смелость и результативность действий», — сказал Зеленский.

Вооруженные силы Украины проводят наступление в Курской области с 6 августа. В первые дни украинская армия заняла несколько населенных пунктов, после чего продвижение ВСУ замедлилось.

Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил 12 августа на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в регионе. В то же время украинский OSINT-проект DeepState утверждает, что ВСУ взяли под свой контроль около 44 населенных пунктов Курской области. По оценке «Медузы», украинская армия контролирует в регионе более 30 населенных пунктов.

Ранее украинские власти прямо не комментировали действия ВСУ в Курской области. При этом Владимир Зеленский заявил 8 августа, что Россия принесла войну на украинскую землю и «должна почувствовать, что ею сделано». На другой день Зеленский сказал, что ВСУ за три дня «особенно результативно» пополнили обменный фонд. Советник президента Украины говорил The Washington Post на условиях анонимности, что ВСУ взяли «сотни пленных» в Курской области.

Что говорил Путин о наступлении ВСУ в Курской области

Путин провел совещание из-за наступления ВСУ в Курской области. Правда, он считает, что это российская армия наступает на всех фронтах Курский губернатор не знает о судьбе двух тысяч жителей, белгородский — не имеет «полной информации» о беженцах

Что говорил Путин о наступлении ВСУ в Курской области

Путин провел совещание из-за наступления ВСУ в Курской области. Правда, он считает, что это российская армия наступает на всех фронтах Курский губернатор не знает о судьбе двух тысяч жителей, белгородский — не имеет «полной информации» о беженцах