Минобороны РФ заявило, что российские войска помешали ВСУ прорваться вглубь Курской области в 28 километрах от границы

Министерство обороны РФ днем 13 августа опубликовало в телеграм-канале новый обзор ситуации в Курской области, где вторую неделю идет наступление Вооруженных сил Украины.

В сообщении ведомства сказано, что в течение суток армия РФ пресекла попытки мобильных групп ВСУ прорваться на бронетехнике вглубь российской территории возле населенных пунктов Каучук, Общий Колодезь, Снагость и Алексеевский в Кореневском районе Курской области.

Три упомянутых населенных пункта — поселок Каучук, село Общий Колодезь и хутор Алексеевский — расположены по прямой в 26-28 километрах от украинско-российской границы (а по дорогам — в более чем 30 километрах от границы). Село Снагость находится в 12 километрах от границы.

В министерстве обороны добавили, что российские подразделения отразили атаку ВСУ в направлении села Мартыновка в Суджанском районе (14 километров от границы). Утверждается, что убиты до 15 украинских военных, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Минобороны утверждает, что российские войска зачистили населенный пункт Озерки (вероятно, речь о приграничном селе в Беловском районе), убиты до 15 украинских военных, уничтожены четыре бронетранспортера Stryker, взяты в плен шесть военных ВСУ.

Кроме того, согласно заявлению министерства, российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки Курской области, а также — резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.

Российская сторона утверждает, что за сутки ВСУ потеряли до 420 военных, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, а всего с 6 августа — до 2030 военных и 35 танков. Независимых подтверждений оценкам, представленным Минобороны РФ, нет.

Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области России 6 августа. Главком ВСУ Александр Сырский заявил 12 августа, что украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории РФ. По оценке «Медузы» на 10 августа, под контролем ВСУ в Курской области находилась территория площадью около 320 квадратных километров.

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