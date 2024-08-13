Глава Дагестана Сергей Меликов предложил «всем желающим» перевести свой однодневный заработок на помощь жителям Курской области, где вторую неделю продолжается наступление украинской армии. Деньги предлагается направлять в фонд «Все вместе».

«Знаю, что среди дагестанцев нет равнодушных к происходящему в Курской области. Все мы в эти дни мыслями и чувствами рядом с ними и многие хотят помочь, но не знают, как в эти дни оказать помощь нашим курским друзьям. <…> Эти средства мы направим нашим друзьям, которые стали жертвами бесчеловечных преступлений наших врагов», — заявил Меликов в своем телеграм-канале 13 августа.

С похожей инициативой в этот день выступили власти Москвы, предложившие перевести пожертвования семьям, пострадавшим в Курской области, с помощью программы лояльности «Миллион призов». Мэрия Москвы на своем сайте предложила использовать баллы, которые участники программы получили за участие в различных городских проектах, например, «Активный гражданин», а также в электронном голосовании на выборах. Власти предложили перевести от 500 до 10 тысяч баллов (один балл равен одному рублю).

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в то же время призвал «всех желающих» помочь «нашим братьям-курянам, которые вынужденно покинули приграничные территории и сейчас находятся в орловских пунктах временного размещения». Губернатор предложил жителям региона смотреть, что необходимо, в телеграм-канале «Орловский тыл». В опубликованном там списке необходимых вещей упоминаются одежда, постельное белье и лекарства.

Банк России, в свою очередь, сообщил на своем сайте, что жители Курской, Брянской и Белгородской областей, которые «вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий», могут обратиться в кредитные организации, чтобы получить кредитные каникулы на срок до шести месяцев.

Президент России Владимир Путин объявил 8 августа, что жителям Курской области, вынужденным уехать из-за наступления ВСУ, выплатят по 10 тысяч рублей.

После того, как 9 августа в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба, в МЧС России сообщили, что пострадавшие жители региона могут получить единовременную выплату (15 тысяч рублей), деньги из-за утраты имущества (75-150 тысяч рублей), гибели человека (1,5 миллиона рублей) или вреда здоровью (300-600 тысяч рублей).

В Брянской, Белгородской и Курской областях действует режим контртеррористической операции, который ввели «в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины». Из некоторых районов Белгородской области, как и из Курской, проводят эвакуацию жителей. В Брянской области эвакуацию не объявляли.

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