Глава Дагестана призвал жителей перевести «нашим курским друзьям» однодневный заработок, власти Москвы — баллы программы лояльности «Миллион призов»
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил «всем желающим» перевести свой однодневный заработок на помощь жителям Курской области, где вторую неделю продолжается наступление украинской армии. Деньги предлагается направлять в фонд «Все вместе».
«Знаю, что среди дагестанцев нет равнодушных к происходящему в Курской области. Все мы в эти дни мыслями и чувствами рядом с ними и многие хотят помочь, но не знают, как в эти дни оказать помощь нашим курским друзьям. <…> Эти средства мы направим нашим друзьям, которые стали жертвами бесчеловечных преступлений наших врагов», — заявил Меликов в своем телеграм-канале 13 августа.
С похожей инициативой в этот день выступили власти Москвы, предложившие перевести пожертвования семьям, пострадавшим в Курской области, с помощью программы лояльности «Миллион призов». Мэрия Москвы на своем сайте предложила использовать баллы, которые участники программы получили за участие в различных городских проектах, например, «Активный гражданин», а также в электронном голосовании на выборах. Власти предложили перевести от 500 до 10 тысяч баллов (один балл равен одному рублю).
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в то же время призвал «всех желающих» помочь «нашим братьям-курянам, которые вынужденно покинули приграничные территории и сейчас находятся в орловских пунктах временного размещения». Губернатор предложил жителям региона смотреть, что необходимо, в телеграм-канале «Орловский тыл». В опубликованном там списке необходимых вещей упоминаются одежда, постельное белье и лекарства.
Банк России, в свою очередь, сообщил на своем сайте, что жители Курской, Брянской и Белгородской областей, которые «вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий», могут обратиться в кредитные организации, чтобы получить кредитные каникулы на срок до шести месяцев.
Президент России Владимир Путин объявил 8 августа, что жителям Курской области, вынужденным уехать из-за наступления ВСУ, выплатят по 10 тысяч рублей.
После того, как 9 августа в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба, в МЧС России сообщили, что пострадавшие жители региона могут получить единовременную выплату (15 тысяч рублей), деньги из-за утраты имущества (75-150 тысяч рублей), гибели человека (1,5 миллиона рублей) или вреда здоровью (300-600 тысяч рублей).
В Брянской, Белгородской и Курской областях действует режим контртеррористической операции, который ввели «в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины». Из некоторых районов Белгородской области, как и из Курской, проводят эвакуацию жителей. В Брянской области эвакуацию не объявляли.