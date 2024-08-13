Зеленский: сотни российских военных в Курской области сдались в плен, и все они получат гуманное отношение

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации по итогам 902-го дня войны рассказал о ходе наступления ВСУ в Курской области России.

По его словам, украинские военные «увеличивают территорию активных действий и пополняют обменный фонд» (о попавших в плен российских военных стало известно с первого дня наступления ВСУ).

Сегодня было уже несколько докладов Главкома Сырского по ситуации на фронте, а также на территориях проведения нашей операции в Курской области. Увеличиваем территорию активных действий. Главком докладывал, что наши силы контролируют 74 населенных пункта в Курской области. Благодарю каждого солдата, каждого командира, которые это обеспечивают. Снова спасибо и всем нашим ребятам, которые пополняют обменный фонд — это очень важно для нашего государства. Уже сотни русских военных сдались в плен, и все они получат гуманное отношение — такого отношения они даже в их же, русской армии не имели.

Офіс Президента України

Зеленский также призвал украинцев «действовать так же объединенно и эффективно, как это было и в первые недели и месяцы этой войны, когда Украина перехватила инициативу и начала возвращать ситуацию в интересах нашего государства».

Президент отметил, что ВСУ сохраняют внимание для защиты государства на каждом из фронтовых направлений: «Донетчина — Покровское, Торецкое, Краматорское. Харьковская область. Юг. Отдельное внимание — Курской области, а значит — защите всех наших пограничных общин рядом».

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