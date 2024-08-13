Украина не заинтересована в завоевании российских территорий, и наступательная операция ВСУ в Курской области направлена только на защиту граждан страны. Об этом на брифинге в Киеве заявил спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«В отличие от РФ Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области, мы хотим защитить жизни своих людей», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».

Как пояснил Тихий, с начала лета российская армия нанесла с территории Курской области более двух тысяч ударов по Сумской области Украины, использовав в частности 255 управляемых авиабомб и более 100 ракет. «К сожалению, у Украины нет достаточно возможностей наносить дальнобойные удары тем вооружением, которое имеется, чтобы защититься от этого террора. Нет пока что этих решений, на которых мы настаиваем. Поэтому есть конкретно с помощью ВСУ проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые наносят по Украине удары», — сказал дипломат.

По словам представителя МИДа, Украина достигает «соответствующих целей» и операция в Курской области не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения на фронт в Донецкую область и осложняет логистику Минобороны РФ.

ВСУ — цивилизованная европейская военная сила, полностью соблюдающая законы и обычаи ведения войны, международного гуманитарного права. Целями ВСУ являются лишь военные. Цель операции — сохранение жизни наших людей и защита территории Украины от ударов РФ.

Чем быстрее РФ согласится на восстановление справедливого мира, в частности на основе формулы мира, тем быстрее прекратятся рейды Сил обороны Украины на территории РФ.

Вооруженные силы Украины ведут наступление в Курской области России с 6 августа. Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории РФ. В то же время глава Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в регионе. Украинский OSINT-проект DeepState утверждает, что ВСУ взяли под свой контроль около 44 населенных пунктов Курской области. По оценке «Медузы», украинская армия контролирует в регионе более 30 населенных пунктов.

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