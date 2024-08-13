Генштаб ВСУ ограничил передвижение людей в 20-километровой зоне в Сумской области на границе с Россией

В Сумской области введены ограничения для передвижения людей в 20-километровой зоне на границе с Россией.

Такое решение, сообщил Генштаб ВСУ, было принято военным командованием «в связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией диверсионно-разведывательных групп противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих».

Доступ в закрытую зону теперь осуществляется только по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания на этой территории, заявили в Генштабе ВСУ, призвав «с пониманием отнестись к введению таких временных ограничительных мер».

Сумская область Украины граничит с Курской областью России, где с 6 августа ВСУ проводят операцию, в ходе которой украинские военные заняли несколько десятков населенных пунктов. В Курской области эвакуируют жителей Суджанского, Глушковского, Рыльского и Кореневского районов, граничащих с Сумской областью, а также Большесолдатского района, у которого нет границы с Украиной.

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