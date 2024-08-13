Верховный суд РФ предложил приостанавливать уголовные дела участников войны не только на стадии следствия, но и на стадии суда

Верховный суд России предложил приостанавливать уголовные дела тех, кто уходит воевать в Украину, не только на стадии предварительного следствия, но и на стадии суда, пишет ТАСС.

По данным агентства, на пленуме Верховного суда был представлен законопроект, предлагающий внести изменения в статью уголовного кодекса, которая регулирует освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу (78.1 УК).

Освобождать от ответственности планируется тех, кто призван на военную службу или заключил контракт с вооруженными силами, когда их уголовные дела уже направлены в суд и находятся в суде первой или апелляционной инстанции.

Сейчас от уголовной ответственности в соответствии с законом, принятым в марте 2024 года, освобождают тех, кто совершил преступление небольшой или средней тяжести и находится под следствием. При этом по ряду статей экстремистской и террористической направленности, а также за преступления против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства освобождение от ответственности не разрешено.

Законопроект планируется внести в Госдуму, пишет ТАСС.

Закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных и заключивших контракт на прохождение военной службы в период «специальной военной операции» был принят в марте 2024 года. Однако по факту на войну в Украине активно вербуют не только подозреваемых, и обвиняемых, но и подсудимых по уголовным делам.

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