Госдума одобрила в первом чтении законопроект, освобождающий мобилизованных и контрактников от уголовной ответственности

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который будет освобождать от уголовной ответственности мобилизованных и заключивших контракт на прохождение военной службы в период « » или действия военного положения. Текст законопроекта опубликован на портале нижней палаты парламента.

Документ вводит в уголовный кодекс ряд новых статей, описывающих категории тех, кого освободят от уголовной ответственности. Это те, кто:

совершил преступление небольшой или средней тяжести и находится под следствием (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства);

отбывает наказание (за исключением преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризма, а также против основ конституционного строя и безопасности государства).

К преступлениям, с которыми нельзя будет освободиться от уголовной ответственности, относятся, в частности, статьи об экстремизме, терроризме, призывах к нарушению территориальной целостности, госизмене и сотрудничестве с «нежелательной организацией».

Кроме того, законопроект позволяет погасить судимость тем, у кого она уже была на момент заключения контракта или призыва по мобилизации.

От уголовной ответственности (и судимости) мобилизованные или контрактники, соответствующие условиям, будут освобождаться либо со дня получения госнаграды за службу, либо со дня увольнения. Дальнейший контроль за их поведением возложен на командование воинской части.

У законопроекта, внесенного в Госдуму 6 марта, трое авторов: глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и сенатор Андрей Клишас. При внесении Крашенинников пояснял, что действующий закон об освобождении военных от уголовной ответственности, принятый летом 2023 года, «носит временный характер». «Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — добавил Крашенинников.

Закон вступит в силу после прохождения трех чтений в Госдуме, одобрения в Совете Федерации и подписи у президента.

Первый закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников был принят 24 июня 2023 года. Он также давал возможность заключить контракт с теми, кто находился под следствием, отбывал наказание или имел судимость, но распространялся только на тех, кто совершил преступления до вступления закона в силу. Новый закон, как пояснила адвокат Валерия Ветошкина «Агентству», позволит освобождать от наказания и тех, кто совершил преступление после 24 июня 2023 года.

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