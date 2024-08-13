ФСБ сообщила о задержании сотрудницы воинской части, подозреваемой в передаче информации украинской разведке

Сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области.

Задержанная — жительница Ростова-на-Дону. По версии спецслужбы, она «посредством мессенджера Signal» общалась с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

ФСБ утверждает, что по заданию украинской разведки в январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа. Там она, как говорится в сообщении спецслужбы, «собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа». Эти сведения она «передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ). У задержанной изъяли «средства связи, которые она использовала для контактов с представителем украинской стороны».

Имя подозреваемой ФСБ не приводит.